女子愛上小王慘遭前男友性侵 看到下體照後崩潰提告...

阿昌挽回小夢失利，竟多次性侵。（示意圖，與本案無關）

2022/09/10 17:56

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市一名女子小夢（化名）2020年間移情別戀，同居男友阿昌（化名）得知後心有不甘，多次性侵、持按摩棒蹭下體、恐嚇殺小王，小夢念在過往舊情，原本不願追究，直到看到阿昌傳來一張偷拍下體照，她終於崩潰提告，高等法院日前依妨害性自主等罪判阿昌3年刑。

判決指出，小夢與阿昌原本同居在台北萬華一處租屋處，2020年間，小夢突然提出分手，阿昌深受打擊，情緒激動質問「為什麼？」小夢不想騙他，坦言愛上小王，無法再和阿昌復合。

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阿昌無法接受，強行脫去小夢衣褲性侵，完全不顧她尖叫「不要這樣」，明確表達拒絕發生性交行為。未料，小昌憑著身材優勢，不只性侵小夢，還掏出按摩棒強蹭她的下體，直到弄累了才罷休，要求在該處過夜。

小夢念在過往舊情，無奈同意，沒想到隔天想來後，阿昌又央求復合，被拒絕後，一時氣憤，竟抄起屋內的水果刀威嚇「是不是那個男生（小王）消失，妳就會再跟我一起？」小夢心生畏懼，擔心遭到不測，極力安撫阿昌、以免受害。過沒多久，阿昌為了攔阻小夢外出，要求再度嘿咻。小夢嚴詞拒絕，豈料又被阿昌脫去衣物性侵。

數天後，小昌見小夢仍不願回心轉意，假藉交付行李箱給她使用為由進入租屋處，接著恫稱「分手後痛苦到去看精神科、服用藥物、想要殺死妳再自殺」，用力緊抱對方，故技重施，除了性侵，再用按摩棒摩擦下體，並在小夢不知情的情況下偷拍下體照。

小夢擔心小昌情緒激動、恐對她不利。只好要求阿昌性交時要戴保險套，直到他逞慾完畢睡著，小夢才趕緊用通訊軟體聯繫阿昌的胞兄來救她。

小夢原顧及過往情誼而未立即報警，惟過沒幾天，收到阿昌傳來她的下體偷拍照，頓時崩潰，雖然阿昌立刻收回，但已對小夢造成心理莫大陰影，再加上不堪密集的電話、訊息騷擾，小夢終於決定報案。

高院指出，阿昌只因無法接受小夢要求分手，未能妥適調整自己心態，竟為滿足己身慾念，做出恐嚇、性侵等行為，戕害小夢身心健康及性自主決定權，惟念及阿昌犯後已知正視己非，坦承強制性交犯行，並與小夢和解並獲得諒解，評議後判他三年徒刑，可上訴。

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