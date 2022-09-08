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    首頁　>　社會

    女大生指認「強抱」！粗工遭痛毆下跪道歉 大逆轉無罪原因曝

    法官認為女大生並未看清嫌犯模樣，指認也可能出錯，加上蘇男翻供稱他下跪道歉都是被逼的，最後判處無罪。示意圖。（資料照）

    法官認為女大生並未看清嫌犯模樣，指認也可能出錯，加上蘇男翻供稱他下跪道歉都是被逼的，最後判處無罪。示意圖。（資料照）

    2022/09/08 21:00

    〔記者王捷／台南報導〕女大生A女的套房半夜遭男子潛入，對她強抱，房間昏暗，A女只隱約記得嫌犯有刺青，找工地主任，要工人排排站讓她指認，最後蘇姓粗工被指控為嫌犯，被迫下跪道歉、遭同事毆打，他到了法庭才翻供說自己是被逼的。法官援引美國愛荷華大學的研究，這種排排站指認作法，經常張冠李戴，有誤指的可能，判處蘇男無罪。

    這起妨害自由案件發生兩年前，A女不確定嫌犯是誰，只知身高180、皮膚黝黑、雙手有刺青，房東與工地主任討論後認為，住在7樓的一群工人較符合，經過A女指認，蘇男最被逼迫向A女下跪道歉，還被同事痛毆。A女警訊筆錄中，雖然提到對嫌犯沒有印象，卻對著蘇男照片明確指證就是他，證人證詞也對蘇男相當不利，多認為他已下跪道歉，算是默認了。

    但是蘇男說，當天早上，他工作到一半被工地主任叫來，詢問他是否有去A女房間，因為其他人都說是他幹的。接著宿舍房東帶著A女過來，指認嫌犯就是他，房東說，A女只是要一個道歉，接著有人踢蘇男、壓他肩膀要他下跪道歉。蘇男都照做，後來還問同事，對方是不是要賠償？但蘇男到庭後堅決否認，那7樓宿舍有10多名工人一起住，手上有刺青的至少也有3、5人。

    據了解，A女住在6樓、工人宿舍在7樓，但整棟樓2樓以上都有人住，法官質疑，房東為何沒調查其他樓層，就覺得犯案的會是住在7樓的工人？這已經難以考究，但是依心理學的研究顯示，人類記憶經驗經過暗示技巧，會有不同結果，以「遺忘曲線」來說，隨著時光流逝，腦海中對某一事件的記憶會逐漸褪色，而且受到類似事件重覆發生的干擾。

    雖然A女、證人都認為蘇男是嫌犯，法官卻不認為，拿出美國愛荷華大學的研究，美國警方常把嫌犯排成一排，讓被害人指認，目擊者雖然對特定細節記憶不清，也會因其中某張臉孔與犯人大體相似而做出指認，這可能會出錯，所以做出了無罪判決。

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