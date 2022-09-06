獸父性侵女兒想求緩刑 法院認「不值得同情」判4年定讞

獸父性侵女兒還想求緩刑，法院認為獸父不值得同情且未獲女兒原諒，依法判刑4年定讞。（情境照）

2022/09/06 11:14

〔記者溫于德／台北報導〕南部一名獸父猥褻、指侵未成年女兒，還拍下下體照片，獸父承認犯行，還強調是家庭經濟支柱，請求給予緩刑機會，但一、二審均指獸父不值得同情，最重要的是，至今未取得女兒原諒，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻、成年人故意對少年犯乘機性交等兩罪，併判4年徒刑。最高法院駁回上訴定讞。

獸父首度犯案是在2020年3月1日晚間，他趁著與女兒獨處時，伸手猥褻女兒；2021年4月28日凌晨，他以為女兒睡著，侵犯時還用手機拍下照片，裝睡的女兒白天上課時告知導師、阿姨自己受害，獸父被檢方起訴。

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法院審理時，獸父承認犯行，也說還要扶養太太與4個小孩，是家庭經濟支柱，請求依刑法59條規定減刑，並給予緩刑機會。

一審雲林地院與二審台南高分院均指，適用刑法第59條必須是被告「犯罪之情狀可憫恕」，也就是客觀上足以引起一般人同情、原諒、宥恕、惻憫，且經宣告法定最低刑度仍嫌過重者，才可適用。

然而，獸父無非是為了滿足個人性慾，不僅猥褻、指侵未成年女兒，還持手機拍下陰部照，嚴重影響女兒身心發展及健康，也害女兒至今無法走出傷痛，故並不適用刑法59條規定，依法量刑。最高法院駁回上訴定讞。

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