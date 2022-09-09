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    玩槍走火射腳被逮求減刑 法官：這很難讓人同情...

    蕭姓男子玩槍走火打到自己腳被逮，蕭男拿感謝狀跟診斷證明表示，他父親罹癌、他平常還有做善事，希望法官減刑，但台南高分院法官認為蕭男這樣很難讓人同情，所以駁回他上訴。（記者王捷攝）

    蕭姓男子玩槍走火打到自己腳被逮，蕭男拿感謝狀跟診斷證明表示，他父親罹癌、他平常還有做善事，希望法官減刑，但台南高分院法官認為蕭男這樣很難讓人同情，所以駁回他上訴。（記者王捷攝）

    2022/09/09 20:26

    〔記者王捷／台南報導〕蕭姓男子玩槍走火打到自己腳，因此被抓，一審依槍砲罪嫌判處5年多，但蕭男喊冤，當天他是找朋友，要拿槍自首，法官從友人證詞了解，當天蕭男找友人時還誇說槍改得多漂亮，不認為他想自首，蕭男又拿感謝狀跟診斷證明表示，他父親罹癌、他平常還有做善事，希望法官以刑法59條減刑，但台南高分院法官認為蕭男這樣很難讓人同情，所以駁回他上訴。

    蕭男請了三位律師打官司，並辯稱，他去年整理胞兄遺物時，發現一把制式手槍，因為他書讀得不多，所以才想去朋友幫忙，想找認識的警察自首報銷，他短暫持有槍枝、並沒有拿來做壞事，只是在持有的過程不小心開到自己的腳，對犯罪都坦承，大幅減少了司法資源，但槍砲罪的最低刑度還是太高，所以希望法官能用59條來減刑。

    不過法官看到蕭男的前科資料，有重利罪、妨害自由，雖然他才高中畢業，但也已經40歲了，思緒應該是成熟的，應該知道無故持有槍枝對社會有不良影響，蕭男都說是拿槍要自首，不過從友人的證詞來看，蕭男開著賓士車去找友人時，槍就放在一包牛皮紙袋，他還把槍拿出來，向友人說這把槍改的很漂亮，接著就打到自己，內容並未提到自首。

    蕭男辯稱，他是還來不及說要自首，就不小心打到自己，他拿出父親的診斷證明，還有平常他捐贈物資換來的感謝狀，表示自己父親罹癌，平時還有做善事，希望法官能減刑，但法官認為這是他的品行，跟量刑無關，所以駁回蕭男請求，維持原判。

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