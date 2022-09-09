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    首頁　>　社會

    竊盜通緝犯墓仔埔也敢住 落網自嘆：見警比遇鬼恐怖

    警方埋伏多時，將蔣嫌逮捕，他嘆警察比鬼還可怕。（讀者提供）

    警方埋伏多時，將蔣嫌逮捕，他嘆警察比鬼還可怕。（讀者提供）

    2022/09/09 12:56

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓警分局翠屏所員警，7日在楠梓區緝捕一名躲在墳墓堆旁鐵皮屋的71歲蔣姓竊盜通緝犯，蔣稱，都躲到墓仔埔了還是被捉，真的也認了！自嘆：「見警比遇鬼還恐怖！」

    翠屏所9月1日9時許受理菲籍民眾瑪女（37歲）皮包遭竊案，損失台幣4000元與相關證件，員警調閱監視器及相關資料過濾、比對查知竊嫌身分為蔣男（71歲），目前為高雄地檢署、高雄地方法院所發佈之竊盜通緝犯。

    員警清查蔣嫌過往案件，發現蔣嫌生性狡猾，從年輕犯案到老，且每次案發後即刻變裝，並徒步與騎乘腳踏車躲避查緝，經員警多日探訪得知蔣嫌疑似藏於一處墳墓旁的鐵皮屋，便開始前往埋伏。

    但多日來該嫌均未出現，正當要放棄之際時，7日中午時，果真在墳墓堆旁發現蔣嫌身影，蔣嫌見警追捕轉頭就跑，無奈20公尺後馬上就逮。

    蔣嫌對於所犯竊盜案坦承不諱，稱「你們能在這地方找到我，我也認了」，常年躲躲藏藏「見警察比遇鬼還恐怖」，警方詢後依竊盜罪嫌函請橋頭地檢署偵辦，竊盜通緝即解送高雄地檢署、高雄地方法院歸案。

    翌日立刻通知被害人至派出所領取部分遭竊的現金2000元，馬女得知警方查緝過程，盛讚台灣警察辦案效率。

    71歲蔣姓竊盜通緝犯躲墓仔埔仍被逮。（讀者提供）

    71歲蔣姓竊盜通緝犯躲墓仔埔仍被逮。（讀者提供）

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