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    11名台籍通緝犯欲偷渡至柬埔寨 越、柬邊境被逮今遣送歸案

    我國11名通緝犯欲偷渡至柬埔寨，越、柬邊境被逮遣送返國歸案。（記者邱俊福翻攝）

    我國11名通緝犯欲偷渡至柬埔寨，越、柬邊境被逮遣送返國歸案。（記者邱俊福翻攝）

    2022/09/07 17:49

    〔記者邱俊福／台北報導〕我國彭姓等11名通緝犯欲偷渡到柬埔寨，上月中旬在刑事局與越南公安部緊密合作下，在他們要從越南進入柬埔寨時，於越、柬邊境將11人逮捕，今天下午全部遣返歸案，這11人中有10人皆是詐欺通緝，其中1人則有黑幫背景，因醫療法通緝中，現警方將深入了解偷渡的目的、方式，以及有無非法人口販運等行為。

    警方表示，近來柬埔寨因電信詐騙猖獗且人力需求旺盛，成為我國逃犯熱區，除在通緝前搭乘班機前往外，部分已遭通緝的逃犯搭乘船運，再經越南陸路偷渡至柬埔寨西港地區，因此我國遂與越南公安部緊密合作，嚴加查緝偷渡國人。

    越南公安部出入境管理局上月12日通報警政署駐越南聯絡官，在越柬邊界地區查獲11名無護照的台籍人士，經刑事警察局查證身份後，該11人均遭法院、檢察署通緝在案，且無出境紀錄，是以偷渡方式入境越南。

    案經協調後，今日派遣12名幹員將11人押解返台。警方說，11人中，彭、吳、張、王4名通緝犯為刑事局109年在東歐查獲押解返台電信詐騙嫌犯，第二次再由越南押解返台，而梁姓通緝犯為刑事局107年查獲風飛砂幫風北會組織犯罪主嫌，目前醫療法通緝中。

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