半世紀餅舖欠稅費！昔府城「嫁女必備」 推「法拍月餅」償債

喬誌烘焙坊的老闆施宥麒與妻子，在法拍會上擺攤賣「法拍月餅」，他說他接下父親的傳統餅店，但是大餅已經沒落，年輕人不喜歡吃，跑遍台南、高屏擺攤，想多賺一點。（記者王捷攝）

2022/09/08 22:15

〔記者王捷／台南報導〕台南市「喬誌烘焙」50多年前做大餅起家，如今欠下約10萬元的勞健保費與營業稅，行政執行官可查封機台抵稅，但業者施宥麒感嘆，傳統烘焙很難經營，每天在台南、高屏來往擺攤，想辦法多賺一些；行政執行署台南分署得知後，提供法拍會平台賣糕點，這個月應景擺出「法拍月餅」，至今業者已分期償還一半的欠款。

民眾欠稅、罰鍰未繳，就會遇到執行官找上門，對於不願配合的應繳人，執行官在扣不到存款的情況下，會把動產、不動產查封法拍，兩年前基隆就曾發生一件應繳人欠下1萬8000元的交通違規罰鍰，拖了4年未繳，結果唯一棲身的房屋，差點遭行政執行署宜蘭分署法拍，引起社會關注，但對台南分署來說，如果應繳人願意主動分期，分署平台能提供應繳人做很多事。

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施宥麒在法拍會上賣的糕點，是很好的例子，雖然他的糕點沒有經過分署點交、訂價，但只要有拍賣會，分署就請他來擺攤販售，今年中秋節前，他在分署的拍賣會上就擺了滿滿的「法拍月餅」。

45歲的施宥麒說，父親14歲時就當糕點學徒，後來出師開店，他從小就在家幫忙，直到退伍接下店面，以前的大餅是府城經典嫁妝，但大餅的市場沒落，會吃大餅的只有長輩，年輕人大多會購買西式的餅乾，傳統糕餅店想轉型很困難，只能台南、高屏這樣擺攤，賣較親民的糕點。

台南分署指出，雖然執行官也能查封業者的機台來抵債，但是分署的精神是為了協助應繳人盡快恢復正常的生活，而不是造成社會問題，之後的拍賣會還會請應繳人來擺攤賣手搖飲、腳踏車，擺攤的所得在扣除成本後將用於繳納欠款，協助民眾脫困也增加國庫收入。

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