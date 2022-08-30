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    仲介欠稅724萬兩手一攤「可以管收我」 新北分署如他所願

    新北地院裁准管收後，書記官（中）及執行員（右）準備將周男（左）解送至管收所管收。（新北分署提供）

    新北地院裁准管收後，書記官（中）及執行員（右）準備將周男（左）解送至管收所管收。（新北分署提供）

    2022/08/30 17:36

    〔記者王定傳／新北報導〕從事不動產仲介的周姓男子欠稅724萬元不繳，行政執行署新北分署通知他到說明，周男回說：「現階段沒有辦法清償，你可以把我管收」，行政執行官繼續調查發現，他有隱匿財產等情形，如他所願向新北地院聲請管收獲准。

    新北分署指出，59歲周男於2012至2014年間，利用人頭買賣不動產，經國稅局認定獲利1042萬餘元，追課103年度綜合所得稅約330萬元，並裁處漏稅額1倍罰鍰，案件於2017年間移送新北分署執行。

    新北分署指出，經執行周男銀行存款債權及周男繳納部分欠稅，只徵到1萬餘元，連同滯納金及利息，尚欠724萬餘元。

    行政執行官因此於2019年間通知他到場履行義務，怎料，周男雙手一攤：「現階段沒有辦法清償，你可以把我管收」，後來雖辦理分期，但只繳一期就不了了之。

    接手的行政執行官調查發現，2015年間，周男未報繳前一年度綜合所得稅後，曾自某建設公司銀行存款帳戶提領2400萬元現金，說是已交給建設公司員工，但被建設公司打臉否認；不僅如此，他還從自己銀行存款帳戶提領現金、提出後轉帳給第三人、簽發支票由第三人兌領等方式，總計超過4000萬元，但對資金流出原因，周男多推稱用以返還借款或已無印象。

    行政執行官還發現，周男曾將145萬元現金存入前妻的銀行存款帳戶，且說法前後不一，認為他顯有履行義務之可能，故不履行，且有隱匿財產情形，亦不願提出合理清償計畫，因此向法院聲請管收獲准。

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