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    獨家》孔子後代「最聰明醫生」孔繁錦涉性侵判刑 出庭喊冤願接受測謊

    孔子第74代子孫、名醫孔繁錦被控性侵女病患遭判刑4年，孔今赴高等法院開庭強調清白，表達願接受測謊。（記者楊國文攝）

    孔子第74代子孫、名醫孔繁錦被控性侵女病患遭判刑4年，孔今赴高等法院開庭強調清白，表達願接受測謊。（記者楊國文攝）

    2022/09/08 16:36

    〔記者楊國文／台北報導〕身為孔子第74代子孫的身心科名醫孔繁錦，曾在益智節目「金頭腦」奪冠，被封為「最聰明醫師」，他被控在其診所內，分別對2名女病患性騷擾、指侵，孔被控性騷擾部分，因調解成立，被害者撤告，性侵部分，一審被依強制性交罪判刑4年，孔上訴後今赴高等法院首度庭訊，他受訪表示「真的很冤枉」，強調「我願意接受測謊」，證明清白。

    孔繁錦今下午出庭指出，未涉犯性侵犯行，如果有犯罪，不可能出現他對告訴人指侵10幾秒後，卻在她的私處等處都採不到他的男性DNA，法院不能只憑告訴人片面之詞就判他有罪，他強調「真的很冤枉」、「我願意接受測謊」。

    針對孔繁錦的說詞，高院今天未傳喚被害女子出庭，以致無法得知她的說詞，及對孔的辯詞的看法。

    判決指出，2021年4月16日，孔繁錦在他經營的新北市診所內利用看診獨處機會，在診所後方休息室，趁女病患小玉（化名）閉目養神時，先強吻她的額頭，並隔著衣物觸摸她的大腿及臀部。

    小玉受到驚嚇，大聲頻說「不要」、「不行」，不斷閃躲及奮力推、踢孔男，仍遭身材高大的孔男強行指侵得逞。後來，因小玉不斷地抵抗而撞倒後方的點滴架，發出劇烈聲響，孔男見狀才罷手。

    新北地檢署起訴時斥責孔男為滿足私慾竟指侵女病患，造成其身心受創，且犯後始終否認犯行，建請法院從重量刑。

    新北地院審理認為，孔男一再扭曲事實，且迄今未和解，也未獲得被害者原諒，犯後態度甚差，毫無悔悟之心，判刑4年。孔男不服判決，上訴高等法院。

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