菲籍漁工落海失蹤 澎湖展開海空搜索未果

菲籍漁工在西嶼外海失蹤，澎湖海巡隊警艇趕往搜尋。（澎湖海巡隊提供）

2022/09/07 16:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖籍「協富順」號漁船，6日傍晚預備進港時，突然發現船上1名菲籍漁工疑似落海，海巡署第十三巡防區指揮部接獲通報後，立即出動澎湖海巡隊警艇加入搜索行列，並請空偵機協助搜尋，但連夜大規模搜索，並未發現失蹤船員蹤影。

澎湖海巡隊調查指出，6日下午5時05分接獲外垵安檢所通報，有一艘「協富順」漁船進港時，於外垵南0.5浬，發現船上1名菲籍漁工不見，疑似落海失蹤，該漁工身著白色上衣，隨即指揮澎湖海巡隊線上10038巡防艇前往搜救，並通報10087艇押解中國運補船返隊途中也注意海面協尋，另申請空偵機前往該海域搜尋。

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海巡署第十三巡防區指揮部接獲報案後，立即調派10038艇前往搜救，下午5時52分抵達西嶼南0.2浬開始搜尋，空偵機亦在下午5時31分從台中清泉崗機場起飛前往通報海域搜尋。據了解該名失聯人員係「協富順」漁船上75年次菲籍漁工，身著白色上衣，該船長表示於進港時發現該漁工不見蹤影，疑似落海失蹤，遂向外垵安檢所報案。

澎湖海巡隊表示，將把握黃金72小時，加派巡防艇前往搜救。截至7日共計派遣4艇32人次、空偵機2架次，該隊會持續派艇搜尋。海巡署呼籲，從事海上任何活動一定要注意安全，如在海上發生事故，可撥打本署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡隊將會立即前往處理，以保障民眾生命財產安全。

空偵隊直升機也加入搜尋行列，但海空搜救未發現蹤影。（澎湖海巡隊提供）

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