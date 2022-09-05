攏系假！巨乳美女圖攻陷臉書社團 警：肖想一定被騙
2022/09/05 17:03
〔記者張聰秋／彰化報導〕「貼圖很漂亮，留加ID攏系假耶！臉書彰化縣地方社群平台，近來不少社團被巨乳美女圖洗版，聲稱守寡孤單找「白馬王子」的徵婚徵友和性交易文，貼圖氾濫到網友看不下去，反諷「請問社團有管理員？」彰化警方呼籲民眾，這是很典型的假交友變假投資的詐騙手法，美女圖絕對不是本人，宅男們千萬不要「肖想」掉進陷阱。
包括花壇人大小事、員林人大小事等各大臉書社團，24小時隨時都有加ID的交友文出現，同一特徵長腿美女、巨乳纖細瘦腰、離異單身，照片美到讓人有想像空間，在花壇人大小事社團甚至出現「最美魚販」藝人阿澎在市場賣魚的照片。
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彰化縣刑事警察大隊副大隊長楊昭賢直言，這無異是藝人連靜雯遭幽靈男友詐騙鉅款的翻版。
楊昭賢表示，網路犯罪無奇不有，各種犯罪型態透過不同手段呈現，手段推陳出新，警方受理這類案件越來越多，網路上po美女照留ID，目的就是要讓被害人踩進詐騙圈套，從交友以老公老婆、親愛的暱稱，取得被害人信任後，再誆稱有高獲利的投資理財，變成假投資的詐財，甚至成假援交的詐財，警方呼籲民眾網路訊息一定謹慎，千萬不要一時糊塗迷失而受騙上當，絕對不能隨便加來路不明的ID。