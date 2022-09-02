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    騙88人赴柬埔寨 人口販運集團6嫌起訴後交保

    台北地檢署今偵結2個專門誘騙國人赴柬埔寨的人口販運集團，檢方起訴2集團首腦竹聯幫東堂大哥李振豪、幫派份子林晉宇等9人；北檢今下午將在押的李、林等6人移審台北地院，合議庭裁定6人各20萬至70萬元交保。（資料照）

    台北地檢署今偵結2個專門誘騙國人赴柬埔寨的人口販運集團，檢方起訴2集團首腦竹聯幫東堂大哥李振豪、幫派份子林晉宇等9人；北檢今下午將在押的李、林等6人移審台北地院，合議庭裁定6人各20萬至70萬元交保。（資料照）

    2022/09/02 22:42

    〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署今偵結2個專門誘騙國人赴柬埔寨的人口販運集團，查出兩集團共誘騙88人出國，僅21人獲救，檢方起訴兩集團首腦竹聯幫東堂大哥李振豪、幫派份子林晉宇等9人，其中李振豪曾經在國片「角頭」當過臨時演員；北檢今下午將在押的李、林等6人移審台北地院，合議庭3位法官晚間分別開庭訊問後，裁定6人各20萬至70萬元交保。

    北院裁定，李振豪以70萬元、林晉宇40萬元交保候傳，陳思瑋、鄭學鴻各30萬元、黃炫逢、鄭均翰各20萬元具保，6人都限制住居、出境、出海，且每週應向派出所報到1次。

    北檢起訴指出，2集團各自勾結柬埔寨人蛇集團，誘騙想赴海外工作的我國男女前往柬國，共詐騙88名被害人，其中85人赴柬後被控制行動，迄今僅18人被救回台，另有3人尚未踏出國門即獲救。

    檢察官認為集團成員罔顧人命、侵害人權至鉅，依組織犯罪條例、人口販運防制條例及刑法妨害自由等罪嫌，起訴李振豪、林晉宇等9人。

    北檢認定，以李振豪為首的4人集團，從今年2月起勾結柬埔寨當地人蛇集團，從事販運人口，在台詐騙57名被害人赴柬，其中3人尚未出國就被勸回，其餘被騙出國的54人，迄今僅15人被救回台灣。

    以林晉宇為首的5人集團，則自去年11月起與柬埔寨人蛇合作，在台招募國人赴柬工作，並處理在台接送、辦理護照、訂機票等，共將31名國人送出國，迄今只有3人被救回。檢方調查，兩集團每騙一人交給柬國人蛇，可獲1萬7000多美元（約新台幣50萬元），但須自行負擔單程機票、在台食宿、接送等成本。

    檢警查出，被害人上鉤後，集團就將其集中安置在旅館簽立僱用契約，再送往柬埔寨，交接給當地人蛇集團轉賣，隨即收走護照控制行動，強迫從事電信詐欺等工作，不聽話就被再轉賣甚或毆打、電擊凌虐，被害人一旦下飛機就形同待宰羔羊。

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