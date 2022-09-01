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    飛柬埔寨前驚覺有詭！ 他報案助警破「豬仔一條龍」人蛇集團

    警方循線逮捕人蛇集團在台的朱姓幹部。（警方提供）

    警方循線逮捕人蛇集團在台的朱姓幹部。（警方提供）

    2022/09/01 18:01

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子被誆騙到柬埔寨工作，已辦好護照並入住日租型套房等待通知，結果臨出國前突然覺得不對勁，打電話向認識員警報案並逃離，警方據此展開調查發現其他自柬國返台的被害人，進一步在前天收網循線逮捕2名人蛇集團成員，目前持續清查被害人並追緝在逃共犯中。

    台中市警局最近持續追查國人遭詐騙至柬埔寨工作案件，經分析各受害案件狀況，發現多為輕信人蛇集團在網路上刊登之海外高薪工作廣告，懷著發財美夢出國，結果出國後護照被收、強迫從事不法工作，績效不佳或向外求救，就可能會被關、被凌虐，方知夢碎。

    其中一名張姓市民因此上鉤，上月中旬經人蛇集團成員安排，已辦好護照並入住一中商圈日租型套房，住了2天接到隔天可以出國通知，結果就在搭車前往機場前，他突然覺得不對勁打電話向認識警察求證，這下恍然大悟趕緊逃離並報案。

    台中市刑大偵五據此展開調查時，發現其他自柬國返台的被害人，與張男一樣都是被同個人蛇集團所騙，立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，檢警掌握數名成員身分後展開「斬蛇」專案，上月29、30日兵分多路，分持拘票、搜索票，逮捕該人蛇集團旗下的36歲朱姓幹部，以及35歲的林姓白牌車司機到案。

    偵五隊長朱政憲今天說，經查發現該集團採「豬仔一條龍」模式，柬埔寨成員以辦理貸款、輕鬆賺取高薪等幌子，透過網路電話招募受騙國人後，通知在台朱男與被害人接洽，再由林姓司機等人載送被害人辦理護照、偽造小黃卡，並送往日租套房集中住宿，直至出國當日載往桃園機場搭機出境，每一「豬仔」成功誘騙至柬埔寨後，朱男可獲利美金3000元，扣除被害人申辦護照、日租套房、機票等成本後，實際獲利約7萬元。

    朱政憲說，經追查該集團從今年6至8月間，已成功載送20餘名被害人出國，將持續追緝共犯並清查其他被害人，報請刑事局、外交部共同營救，而朱男涉嫌違反組織犯罪防制條例、人口販運防制法、刑法偽造文書、意圖營利以詐術使人出國罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人之虞，昨經檢方復訊後聲請羈押禁見獲准。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方也逮捕負責載送被害人到機場的林姓白牌車司機。（警方提供）

    警方也逮捕負責載送被害人到機場的林姓白牌車司機。（警方提供）

    警方查扣偽造的小黃卡。（警方提供）

    警方查扣偽造的小黃卡。（警方提供）

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