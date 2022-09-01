詐騙無所不在！ 農友建倉庫在網路找建商也差點被騙

大甲分局長吳燕山昨到大甲農會頒發感謝狀及致贈禮品，感謝行員機警協助警方阻詐。（記者歐素美翻攝）

2022/09/01 11:11

〔記者歐素美／台中報導〕台中市66歲鄭姓農友想改建農用倉庫，在臉書上貼文尋求廠商，結果，有陌生訊息表示有意承攬，若鄭姓男子提前匯款還可少收5萬元，鄭男不疑有他，到大甲農會信用部打算匯款86萬5千元，行員驚覺有異報警，警方到場了解，發現陌生男子帳戶金流異常，鄭男恐被詐騙，及時阻止鄭男匯款，守住農民血汗錢！

大甲警分局大甲派出所日前接獲大甲農會報案，稱有民眾疑遭詐騙，警員謝瑋哲、陳明鴻獲報立即趕到現場，原來鄭姓男子欲興建農用倉庫放置農機具，在臉書社群發布相關訊息，結果收到1名自稱承包商的陌生訊息，稱可興建農用倉庫，估價後新建費用為100多萬元，稱鄭男若提早支付部分工程款，可立即省5萬元。

請繼續往下閱讀...

鄭男為了省5萬元，不疑有他，依照指示到大甲農會匯款86萬5千至指定帳戶，作為農用倉庫的預支工程款，機警行員提問該筆款項用途，心覺有異，趕緊報案，員警立即到場，一眼識破是詐騙手法，果不其然，查到對方帳戶金流異常，鄭男剛好此時也聯繫不上對方，才驚覺可能被騙，放棄匯款，並連忙向細心行員及耐心講解的員警道謝。

員警及行員聯手保住鄭姓男子苦心積蓄，為表彰行員機警，大甲分局長吳燕山昨到大甲農會頒發感謝狀及致贈禮品，感謝該名行員，並肯定員警同仁與轄內金融機構行員進行反詐騙宣導並建立通報機制隨即協助攔阻，更感謝行員替民眾看住荷包，有效防止詐騙事件的發生，讓人民安心。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法