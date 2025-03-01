收假日仍是好天氣！冷氣團下週二報到 一路溼冷到週末

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

2025/03/01 17:53

〔記者吳亮儀／台北報導〕二二八連假收假日仍是好天氣！中央氣象署預報，下週一（3日）晚間起鋒面接近轉雨，下週二（4日）起受東北季風或大陸冷氣團影響各地變冷且下雨，且這波冷空氣會持續影響到下週末，時間相當長。

氣象署預報員曾昭誠表示，明天收假日各地仍是溫暖的好天氣，並持續到下週一白天，但下週一晚上起到下週三（5日）清晨，受到鋒面通過和冷空氣影響，各地都會下雨，特別是西半部地區及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其它地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

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曾昭誠說，下波冷空氣的強度目前預報為東北季風或大陸冷氣團，下週二白天北部和宜蘭地區降到20度到22度，下週三起到下週六（8日）一路受到這波冷空氣的影響，北部和宜蘭地區清晨低溫約14度到15度，中南部約15度到17度；北部白天約16度到19度，中南部約20度到23度，與最近這幾天高溫近30度的天氣有非常明顯的下降。

「除了冷空氣影響，還有華南雲雨區東移帶來降雨，下週三白天起一路下雨下到下週五」，曾昭誠說，這幾天除了各地偏冷外，中部以北、東北部及東部地區有短暫雨，其它地區有局部短暫雨。

曾昭誠說，下週六華南雲雨區的影響才結束，降雨剩下迎風面地區，包括北部及東半部地區有局部短暫雨，其它地區是多雲到晴的天氣，但持續受到東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其它地區則是早晚冷。

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

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