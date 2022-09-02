台中房思琪狼師解聘重懲 盧秀燕：絕不容忍狼師胡作非為

盧秀燕發文說，台中絕不容忍狼師胡作非為。（台中市政府提供）

2022/09/02 19:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「台中房思琪」狼師案，教育局經4個月調查，今天提出調查結果，對黃姓校長祭出解聘、永不錄用及沒有退休金重罰。台中市長盧秀燕在臉書感謝調查小組讓真相水落石出，她說，校園安全必須用最高標準檢視，「我們台中絕不容忍狼師胡作非為」。

盧秀燕指出，25年前的教師性侵女學生的事件，性平會調查小組歷經4個月約談當事人、關係人等，努力查明25年前的案件，今日提出調查結果，懲處建議，對該師予以解聘、永不錄用、沒有退休金。

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她說，市府接獲檢舉，隨即組成調查小組，暫緩該師的退休申請，調查小組5次約談當事人、行為人及關係人，很多了解當年發生什麼事的朋友也積極的投書、寫信到市長信箱，大家勇敢的講出當年的所見所聞，都是珍貴的調查線索。

盧秀燕說，她要對出面指控的受害者，表示敬意，非常有勇氣，能夠挺身而出，經過調查，台中市政府也給予最嚴厲的處分，她也必須感謝調查小組不放過一絲一毫的線索，讓真相水落石出。

盧秀燕說，校園安全必須用最高標準檢視，每位市民朋友給市府的建議、留言、批評，絕對是市府進步最重要的動力，「我們台中絕不容忍狼師胡作非為」。

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