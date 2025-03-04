葉霸嗆通匪》國民黨抹綠葉春蓮翻車？傅崐萁、主委吳東昇全道歉

傅崐萁今早在花蓮出席道歉記者會，門口先有十多名婦女會成員獻花大喊：「傅總召加油」。 （記者王錦義攝）

2025/03/04 14:38

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮傳奇名師葉春蓮嗆傅崐萁「通匪」、「愚弄人民」遭粗暴拉出會場引爆各界怒火，輿論延燒3天，國民黨立院總召傅崐萁今早在花蓮縣黨部現身說，他事先並不知道葉春蓮是老師，他向葉老師的成就表達敬意、歉意，傅崐萁概括承受，希望一切的紛紛擾擾到此為止；而國民黨花蓮市黨部也因擅自用他人相片裁切而出面道歉。

國民黨花蓮黨部昨舉行記者會批評葉老師是綠營側翼安排去鬧場的，並用一張葉春蓮與民進黨議員站一起的相片放大當背板，結果遭相片原作者在臉書抱怨說，不僅使用相片未取得原作者同意，且相片裁切只顯示民進黨籍民代和葉春蓮同框畫面，旁邊國民黨的人被裁掉，貼文說，「照片是2015年學校護樹活動情形，現場除了民代、老師，還有校長、國民黨員等多人，不希望未經同意就被拿來做政黨攻防的工具。

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國民黨花蓮市黨部主委吳東昇今天向相片原作者表示道歉，他說，未經查證而使用，願負法律責任，至於照片被裁剪拿來影射葉老師一事，吳東昇則沒有多做解釋，表示大家看相片會有各自的意義跟想法。出現在相片中的民進黨議員胡仁順則酸說，那傅崐萁與中國全國政協主席王滬寧合影的照片，狠譏照傅崐萁的邏輯，不就是承認自己是共產黨的人？

傅崐萁則向媒體說明，葉春蓮過去在花蓮教育界服務相當長的時間，他對老師非常敬重，當時現場不知道她是葉老師，葉老師在教育界的貢獻深表敬意，對葉老師感到的紛擾，表示誠摯歉意。活動雖然不是他主辦的，一切由他概括承受，對於造成社會紛擾、葉老師的紛擾，表示誠摯歉意，希望「一切到傅崐萁為止」。

對於傅崐萁、國民黨紛紛道歉一事，昨天被國民黨指控為事件幕後導演的「豪門少東」海洋主廚愛爾文今在臉書上說，花蓮國民黨部盜圖指葉爸是綠營側翼，然後指控他是策劃整場衝突的主使者，也沒跟他道歉，不過傅崐萁這次捅到虎頭蜂窩了，不管做什麼都無濟於事，動作愈大、仇恨愈高，葉爸事件的餘波不會因為他道歉而停止。

國民黨花蓮黨部昨舉行記者會批評葉春蓮老師是綠營側翼安排去鬧場的，並用一張葉春蓮與民進黨議員站一起的相片放大當背板，遭踢爆是把其他國民黨人士裁切的盜圖。（記者王錦義攝）

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