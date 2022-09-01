談判誤認對方找人助陣 男持刀刺死少年判12年

樹林警分局案發後調閱監視器，發現黃性少年等人涉有重嫌，將他們拘提到案。（資料照）

2022/09/01 16:55

〔記者王定傳／新北報導〕去年間，16歲黃姓少年因不滿女友到朋友住處喝酒，帶著王姓及賴姓男子等人欲接回女友，到場後懷疑女友遭灌酒，邀對方下樓談判，過程中，21歲王男誤認1名到場關切的吳姓少年要打電話找人助陣，竟持彈簧刀刺死對方，新北地院依殺人罪判處王男12年徒刑，同夥賴男則被依妨害秩序罪判刑10月，可上訴。

檢警調查，去年8月8日凌晨0時50分，黃姓少年帶王男、賴男及多名少年，欲接回女友，到場後，先與女友等人發生爭吵，因聲音過大而被派出所員警制止。

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檢警調查，黃少隨後邀約對方至新北市樹林區和平街32巷與國凱街交岔路口談判，過程中，王男因誤認吳少要打電話找人助陣，先出手打他頭部，再與黃少持彈簧刀朝被害少年胸、背等部位猛刺4至5刀，隨後又夥同賴男追打其他人。

被害少年被刺多刀後倒地不起，經送醫，仍傷重不治；法院審理時，王男辯稱僅刺少年2刀，並無殺人犯意，被害者死亡與他無關，但合議庭依據證人證詞判定，被害者身上的刀傷都是王男所為，而他持刀刺向人體胸、背部等脆弱且為重要臟器分布部位，主觀上已從傷害犯意轉化成升為有殺人不確定故意。

合議庭認為，王男所為視法律為無物，嚴重影響社會秩序、破壞社會安寧，應予譴責，且犯後否認殺人犯行，未能坦然面對、省思自身犯行錯誤，亦未與被害者家屬和解、賠償，判刑12年。

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