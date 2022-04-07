不倫戀人財兩失怒殺小三 小王輕生獲救判12年半

今年58歲的黃姓男子，原有和諧的家庭，戀上越籍人妻，兩人因錢等問題爭執，黃男憤而持切牛肉長尖刀，到阮女開的越南商店將其刺死。（資料照）

2022/04/07 16:31

〔記者陳鳳麗／南投報導〕在埔里鎮第三市場開越南商店的越籍人妻，去年3月遭同居的「人夫」黃姓男子，以切牛肉的長刀猛刺多刀，深及內臟傷重不治，黃男在殺人後輕生，經送醫救治後撿回一命，南投地院近日審結，將黃男殺人罪名判刑12年6個月。黃男審理過程中痛哭坦承原家庭和諧，因迷戀阮女進而同居，並借錢讓其開商店，兩人為錢及阮女經營地下匯兌時而爭吵，因毆打阮女而被要脅賠償否則告性侵，因不堪人財兩失才鑄下大錯。

南投地院判決書指出，犯案時57歲的黃姓男子平日務農及當除草雜工，2019年認識當時還在當採茶工、44歲阮姓越籍女子，阮女也是人妻，但離家北上南投採茶賺錢，黃男與阮女在2020年同年3月在埔里鎮第三市場租房子同居，水電等開銷是他繳的，黃男後來借阮女22萬元開越南商店，2021年3月8日上午8時多，黃男開小貨車帶著切牛肉的長刀和一瓶農藥，到阮女的越男商店，兩人在店內起爭執。

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黃男憤怒下拿出持預藏的切牛肉長尖刀，對阮女猛刺多刀，其中1刀刺入心臟，造成大量出血，腹部的刀傷也導致臟器外露，倒臥血泊，送醫不治，黃男行凶後輕生，並打電話向埔里警方報案自首，警方趕至後將阮女和黃男送醫救治，惟阮女已傷重不治，阮男則撿回一命。

黃男在收押在南看守期間，與輔導志工訪談中，多次痛哭懊悔衝動造成無可挽回的大錯，在審理庭中也坦承犯行，並稱是因不滿阮女開商店卻地下匯兌，要她不要再做，並叫她「快來睡覺」，阮女不肯，即打其一巴掌，過了兩天阮女不只說「你打我是要強姦我」，又叫一男子打電話要他賠償阮女，不然就告其性侵。這樣被亂了2、3天，才會帶刀到店裡想把她殺了。

判決書也指出，黃男在審理過程中已賠償阮女的胞姊和其台籍丈夫成立調解，並賠償與阮女的子女等家人，其曾透過律師表示有精神疾病，但經鑑定認為黃男行凶時並未達因精神障礙、心智缺陷，致辨識能力降低，因此最後仍以殺人罪名，判處有期徒刑12年。

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黃姓男子帶著長尖刀，刀子拿下車後，裝刀的紅外盒還留在副駛駛座上。（資料照，記者佟振國攝）

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