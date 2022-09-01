移工涉性侵單親媽胸部採到DNA 高院改強制猥褻輕判

高等法院認定越南移工性侵單親媽媽的罪證不足，改依強制猥褻罪輕判6月徒刑，可易科罰金18萬元。（記者楊國文攝）

2022/09/01 14:18

〔記者楊國文／台北報導〕黃姓越南移工熱烈追求單親媽媽被拒，她不堪其擾，答應吃午餐，黃被控帶她回住處，將她脫衣指侵得逞，但黃辯稱遭陷害，他們只有吃葡萄，無肢體接觸，應是她將他吃剩的葡萄仔或葡萄皮擦到胸部才採到他的DNA。新竹地院依強制性交罪判他3年6月徒刑，刑後須驅逐出境，但高等法院認定性侵證據不足，改依強制猥褻罪判6月，得易科罰金18萬元，不用驅逐出境。可上訴。

黃男已離婚，其4歲小孩和前妻居住在越南，他來台工作已滿3年，又獲得延長居留3年。

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檢方起訴指出，黃去年4月18日結識育有一子的單親媽媽，2人互加LINE，黃有意追求，當天就約她見面，但未獲得回應。黃接連於4月19、20日都詢問她是否有空見面，並表示中午只放假1小時，想約她中午休息時到他住處，並表示願意支付搭車費用。

單親媽媽終在4月20日回答黃，表示不能去黃的住處，只能去公司見面，黃邀約中午1小時休息吃午餐，她覺得很煩，只好答應午休1小時吃午餐，不料，4月20日中午竟是約在黃的住處樓下見面，最後被帶到黃的住處。

被害人入屋後，問黃「為何不外出吃飯？」黃卻原形畢露，強行將她拖到床上，脫掉其上衣、內衣，將手伸進她的內褲和下體指侵得逞。黃如廁時，她趁機跑到2樓陽台，並反鎖陽台門，請求友人報案，黃前來敲門要求打開陽台門被拒，加上上班時間到了，只好放棄而騎車離開。

警方據報將黃逮捕，黃否認性侵，辯稱他們只有吃葡萄，沒有任何肢體接觸，不知道為何被害人胸部會有他的DNA，指控遭她陷害，應該是她拿他吃剩的葡萄仔或葡萄皮擦在她的胸部上面，「我覺得是因為她想要賠償金才會陷害我」。

黃並質疑，若他涉嫌性侵，為何對方沒有跑出去大叫，反而是跑到2樓陽台鎖門求救？根本不合常理。

被害人的女友人證稱，被害人當天打電話叫她幫忙報警，說她在一個外勞家，她覺得很煩，想趕快走，這名外勞很可怕，有強吻她，她只能把自己反鎖在陽台外面。後來，做完筆錄要去檢驗時，被害人才對告訴她指外勞對她指侵。

新竹地院認為，被害人與黃無恩仇，若不是遭到性侵，沒必要拿自己的名節來陷害黃，而使自己遭到偽證罪等刑事罪責，而依當時狀況，被害人因為遭性侵後，因感到害怕，才趁黃上廁所之際，跑到2樓陽台躲避並鎖門，請求友人報警，依強制性交罪判黃3年6月徒刑，且刑後驅逐出境。

黃不服上訴，高等法院判決大逆轉，認為黃雖否認犯行，確實在被害人胸部上採到其DNA，被害人確實遭黃性侵害，不過，依目前事證，無法證明黃對被害人指侵，只有強制猥褻罪證，因此改以強制猥褻罪判黃6月徒刑，可易科罰金18萬元，不必驅逐出境。

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