惡狼出獄不到1年性侵2女5次 法官1理由不加重量刑

莊姓男子前年因家庭暴力案判刑3月，出獄不到1年，又於去年性侵害2名女子5次。（記者張瑞楨攝）

2022/08/31 00:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕莊姓男子前年因家庭暴力案判刑3月，出獄不到1年，又於去年性侵害2名女子5次，南投地檢署認為他是累犯，應加重其刑，南投地院卻認為，檢察官沒有具體舉證，莊男「有何特別惡性及對刑罰反應力薄弱」，輕判徒刑6年，檢方上訴質疑，莊男性侵2女達5次，就足以顯示他有較高惡性、對刑罰反應力薄弱，台中高分院還是認為，檢方未盡舉證之責，一審因此沒有依累犯加重其刑，維持6年原判，可上訴最高法院。

判決書指出，高中畢業、在飯店打工的莊男，前年（2020年）因家暴案入獄，同年8月出獄，去年5至7月，他性侵害2名女子共5次，其中一女還是雙腿骨折手術、無力反抗的中度精神障礙者，另一女則被他打傷，南投地檢署依強制性交罪、傷害罪起訴，並以莊男出獄不到1年再犯性侵害案，是累犯應加重其刑二分之一。

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南投地院一審卻認為，檢察官上述主張，應負舉證責任，檢察官卻沒有提出，足以證明莊男有何特別惡性、對刑罰反應力薄弱的具體事實，法官無從裁量莊男是否因累犯而應加重其刑，僅將莊男的家暴前案，列入刑法第57條「犯罪行為人之品行」的量刑審酌事由，強制性交罪刑責是3年至10年徒刑，莊男性侵害5次，每次判刑3年4月，合併執行6年，傷害部分判刑3月，可易科罰金。

南投地檢署上訴二審，主張刑法第47條規定，「五年以內故意再犯有期徒刑以上之罪者，為累犯，加重本刑至二分之一」，法官有義務加重其刑，否則就是違背法令，另外，檢方起訴時，卷宗就有莊男刑案記錄表（前科），莊男出獄不到1年再犯性侵害5次、傷害案1次，顯示他「刑罰反應力薄弱，具有較高之惡性」，應對莊男加重其刑。

台中高分院二審卻認為，檢察官主張莊男構成累犯，應負實質舉證責任，但檢察官只提出前案（家暴）記錄表，沒有盡實質舉證責任，例如舉證莊男主觀上是否顯現較高惡性等，一審因檢察官沒有舉證，因而未依累犯規定加重其刑，判決尚無違誤，以此駁回檢方上訴，維持一審的6年原判決。

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