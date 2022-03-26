惡狼撞倒高中女 拖到暗巷性侵

街頭狼預謀隨機犯行

2022/03/26 05:30

〔記者邱俊福／綜合採訪報導〕高雄一名高中女學生，清晨要去搭捷運上學，走路途中遭騎機車男子撞倒，拖進暗巷性侵，惡狼不但遮掩車牌及戴手套犯案，犯後又換裝躲避查緝，仍被查獲；檢方認定卅六歲嫌犯黃正典是當街隨機犯案，惡性重大，將他聲請羈押獲准。

黃男騎遮牌機車 隨機犯案

檢警追查，十六歲被害人本月十六日清晨五點多，當時天剛亮，快走到前鎮區一處捷運站時，遭戴口罩男子將機車騎上人行道撞倒，女學生還沒反應過來，就被拖進旁邊暗巷指侵，被害人哭喊兩分多鐘，路人聞聲過來查看，惡狼講了一句「不要跟他在一起」後逃離；警方獲報將手腳多處瘀、擦傷的女學生送醫。

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檢警追查，七天後鎖定住在大寮區、有竊盜前科的卅六歲洗車工黃正典，在其住處搜出指侵使用的白色工業用手套、變裝衣物等。黃承認犯行，卻又辯稱母親生病，他服藥精神狀況不好，因女學生長得很像前女友，誤認下才犯案。檢方認為，黃與女學生素不相識，是隨機犯案，犯後變裝躲避，有逃亡、滅證之虞，向法院聲押獲准。

換裝躲查緝…逃不了 收押

市長陳其邁獲悉，第一時間指示教育局、警察局、社會局啟動相關機制，積極提供被害人協助、關懷及輔導措施；家長希望司法儘速讓歹徒得到應有懲罰。

國立中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆表示，此類犯行常在短時間內完成，難以防範，建議夜間、清晨時段女性外出不要落單，警方對易發生治安狀況路段警示和加強巡邏，並啟動鄰里巡守等，減少隨機犯罪發生。

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