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    借錢僱看護照顧腦溢血阿公 她慘遭網友放高利貸還口愛性侵

    孝孫借錢僱看護照顧腦出血阿公，慘遭網友口愛性侵還被放高利貸。（示意圖，資料照）

    孝孫借錢僱看護照顧腦出血阿公，慘遭網友口愛性侵還被放高利貸。（示意圖，資料照）

    2022/08/29 23:46

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一女子小妤（化名）的阿公腦出血住院，因缺錢請看護照料，她上網向放款的李姓男子借錢4萬元，約見面交款，對方竟強迫小妤口交，得逞後才給她3萬2千元，等同先扣掉8千元利息，換算年利率高達300%，小妤遭侵犯後向女友人哭訴，驗傷後提告，高雄地院依強制性交罪，判李男3年5月，另重利罪判刑4月，得易科罰金。

    被告全然否認，辯稱2人相識後聊開，聊到曖昧有感覺便接吻，但因小妤月經剛好來，才請她用嘴巴口愛，而且否認放高利貸；但小妤的女友人作證，指當天小妤被脅迫口愛後，一度打電話向她哭訴，電話裡不時露出驚慌、哭泣聲，她找小妤到家裡安慰，小妤仍是邊發抖邊哭，便陪同到醫院驗傷報警。

    判決書指出，小妤平時與阿公相依為命，阿公年邁無法工作，她一肩扛起家計開銷，阿公在去年6月間腦溢血住院，需全天看護，因付不起看護費，只能上IG求助網友，最後找到放款的李男借貸，結果慘遭侵犯還要還高利。

    高雄地院審結，法官認為被告李男利用小妤經濟壓力，不僅放高利貸還脅迫口交，依強制性交罪判刑3年5月，重利罪判刑4月，另附帶民事求償40萬元部分，民事庭法官審理後，也判她勝訴，李男必須賠償小妤20萬元，全案仍可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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