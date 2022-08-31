趁探病撫摸看護私處 性器特徵被指認判罪定讞

情境圖

2022/08/31 07:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕6旬翁阿嘉（化名）深夜探視伯母，趁機涉嫌撫摸外籍看護私處，並被指出性器特徵，經高雄高分院依強制猥褻罪判刑1年4月，並被最高法院判決定讞，檢方將通知他入監服刑。

判決書指出，2019年7月15日晚間11點30分，阿嘉到屏東縣某鄉鎮，探視年邁、失智、重聽的伯母，並見外籍看護小雪頗有姿色，竟萌生淫念，趁其伯母側身面對牆壁躺臥，涉嫌從背後抱住她。

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小雪被突如其來舉動驚嚇，掙脫後坐在床沿，阿嘉立即以其兩腿夾住她雙手，涉嫌伸手撫摸其私處，還說：「沒關係，沒有老婆」等語，甚至抓她的手，觸摸其「那話兒」，後經小茹奮力反抗，阿輝始作罷離開。案經東港分局受理報案後，移送屏東地檢署偵查並起訴。

阿嘉指稱，否認有說「沒關係，沒有老婆」等語，他只待4、5分鐘，否認犯行。

小雪則說，當晚穿裙子，阿嘉穿四角的直條紋內褲，生殖器有點勃起、有點硬，沒有很大、有毛，但沒看到痣，有看到龜頭但不確定有無割包皮，被騷擾後心裡很害怕，會不自覺流淚，甚至需要吃安眠藥睡覺。

1、2審法官調查，小雪受害後向友人哭訴，並與阿嘉首次見面，不可能誣陷，加上阿嘉自陳的確一直是單身，因此判刑1年4月，他不服上訴被最高法院駁回，即將入監執行。

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