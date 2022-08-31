失業花光積蓄偕妻赴黃泉 他獨活判1年2月

孫姓男子與妻子相約花光積蓄後共赴黃泉，一起在車上吞安眠藥後燒炭自殺，結果孫妻死亡，孫男獲救。基隆地院近日審結，依加工自殺罪判孫1年2月徒刑。（記者林嘉東攝）

2022/08/31 21:55

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男路倒被救醒 驚爆與妻車上輕生

〔記者林嘉東／基隆報導〕孫姓男子與妻子去年初，受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，沒了收入，相約花光積蓄後共赴黃泉，一起在車上自殺，結果孫妻斷氣，孫男卻獲救。事後孫男被檢方依加工自殺罪嫌起訴。基隆地院近日審結，法官認為孫男僅為了逃避經濟壓力，幫助妻子一同自殺，不尊重妻子的生命，對2人的女兒造成極大傷痛，依加工自殺罪判孫1年2月徒刑。

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60多歲的孫姓男子與年紀相仿的孫姓太太婚後育有1女，孫男原在機場載客維生，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響而失業。

判決指出，孫男沒有收入後，2人生活陷入困頓，與妻子相約花光積蓄後共赴黃泉；去年2月間，先到宜蘭火車站前買了相關用具，再開車至新北市萬里區中福路旁，2人在車上寫妥遺書並簽字後，孫男緊閉車窗，兩人一起尋短。

2人陷入昏迷後；未料，孫男沒多久就醒來，發現妻子已沒有心跳，再次設法尋短，沒想到躺沒多久又醒過來，他開門下車，昏倒在路旁，被路人發現送醫。

孫男獲救時，出現一氧化碳中毒、橫紋肌溶解症等症狀，經急救後倖免於難；孫妻則因吸入過量一氧化碳，當場死亡。

孫男清醒後，告知醫院社工他與妻子一同自殺經過，檢方調查後將孫男依加工自殺罪嫌起訴。

法院審理時，孫男坦承犯行，但法官認為，孫男為了逃避經濟壓力，就幫助妻子一同自殺，欠缺責任感，也不知尊重妻子生命，造成女兒極大傷痛，對社會產生不良影響。

法院審理時，孫的辯護人希望法官給能予孫緩刑機會，不過，孫的女兒無法原諒孫幫助孫妻自殺，因此判處孫1年2月徒刑。

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