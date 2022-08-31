別以為小事！破壞選舉旗幟看板 中警：恐涉選罷法、5年以下有期徒刑

台中市長參選人蔡其昌與市議員楊典忠的聯合競選看板，本月26日遭破壞。（警方提供）

2022/08/31 14:29

〔記者許國楨／台中報導〕九合一選舉將在11月26日舉行，街頭已出現選舉旗幟、看板，但卻出破壞參選人選舉看板事件，台中市刑大今天表示，別以為類似犯行僅涉毀損罪，恐怕也會違反選罷法等相關規定，可處5年以下有期徒刑，提醒並呼籲民眾勿以身試法。

111年地方公職人員選舉將於11月26日舉行，各參選人本週開始也陸續到選委會、各區公所完成登記參選，並為尋求選民支持，展開各種競選活動，尤其為爭取曝光提高知名度及推廣本人競選政見爭取支持，在大街小巷已可以看到許多競選看板或競選布條。

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而民進黨台中市長參選人蔡其昌與市議員楊典忠位於梧棲區中華路與大智路口的聯合競選看板，本月26日時遭到王姓男子縱火、破壞，警方獲報當晚即查緝王到案，王辯稱心情不佳才犯行，全案依毀損、公共危險等罪送辦；台中市刑大指出，除了該案外，近期發現有民眾以好玩或惡作劇，隨手破壞懸掛於路旁之選舉看板或布條。

此種暴力行為除可能違反刑法第354條毀損罪外，如妨害候選人競選，更可能違反公職人員選罷法第98條，可處5年以下有期徒刑，一旦如發生上述情事，警方務將涉嫌人查緝歸案，以維護年底「111年地方公職人員選舉」期前治安，也呼籲民眾切勿以身試法。

市警局長蔡蒼柏強調，選舉投票是憲法所保障人民的參政權，將秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」等安全維護原則，不容以暴力或其他非法之方法干涉任何選舉活動，對於任何違法情事，市警局與地檢署必將全力偵辦，排除任何企圖干擾選舉情事，並恪遵行政中立，達成「投票前平安、投票日平順、開票後平穩」三大目標。

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