花蓮青年被騙到柬埔寨死亡 25歲女蛇頭返國被羈押

25歲簡姓女子（左二）是屏東人，卻涉犯組織販運，花蓮馬姓青年也因遭騙去柬國工作受害，26日返國馬上被花蓮警方拘提、昨法院裁定羈押。（警方提供）

2022/08/30 14:50

〔記者花孟璟／花蓮報導〕聽信「起薪保底5000美元」話術，花蓮22歲馬姓青年到柬埔寨工作，但家屬本月初卻得知男子「吸毒過量死亡」，花蓮檢警調閱相關出入境紀錄，透過管道鎖定人蛇集團成員之一簡姓女子，趁她於26日晚間返國時拘提到案，檢方昨向法院聲請羈押獲准，而警方正釐清到底多少人被簡女詐騙前往柬國。

花蓮縣鳳林警分局偵查隊長朱茂昇說，警方獲得情資發現人蛇集團成員來自屏東縣，利用透過網路交友軟體尋找被害人、以「招募模特部門、男女皆可」、「須英文流利、配合公司拍攝代言」、「起薪保底5000美」等話術，加上正妹手持名牌包等照片，誘騙被害人前往柬埔寨工作。

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朱茂昇說，警方在7日受理馬姓青年家人報案後，認為與詐騙人蛇集團有關，聯合花蓮縣警察局刑警大隊科偵隊、外事科、花蓮警分局、航空警察局刑警大隊科偵隊、移民署花蓮專勤隊成立專案小組，並由花蓮地檢署指揮偵辦。至於簡女經偵訊後，檢方依組織犯罪條例、人口販運防制法、以及刑法意圖營利以詐術使人出國罪等罪嫌，且有勾串共犯之虞，向花蓮地方法院聲請羈押禁見獲准，檢警表示，將持續追緝相關涉案共犯到案。

鳳林分局長簡龍宏說，柬埔寨2022年最低工資不到台幣6000元，大學畢業生薪水也只有台幣1萬多元，對於網際網路上不合理的「高薪徵才」，呼籲民眾不要隨便上當、嚴加查證，警方也會加強相關犯罪宣導，並強化網路上不實詐騙工作的巡邏取締工作，還給國人安全、安心的就業工作環境。

馬姓男子住在花蓮萬榮鄉，妹妹得知哥哥客死他鄉，到處陳情。女子說，她的哥哥在6月3日上飛機前跟家人聯絡「要出國工作賺錢」，她也持續和哥哥有聯繫，知道哥哥工作地點在柬埔寨的西港、「一開始是有賺到錢」。

不過，馬男7月底最後一次視訊後，家人就再也聯繫不上他，經到處打聽，本月3日終於找到與馬男一同去柬埔寨的同事，才得知他「吸毒過量、8月1日人已經走了」，並看到一張「只有肩膀以上身體」的照片，詐騙集團還要求馬男妹妹須支付4500元美金，要她趕快到柬埔寨處理，但她擔心自己到了反而遭遇不測，因此未前往。

簡女透過交友、社群軟體張貼訊息及照片，營造到柬埔寨領高薪、提名牌包的優渥生活景象，來誘騙被害人到柬國工作。（警方提供）

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