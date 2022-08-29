為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    議員爆柬埔寨「豬仔」付贖15萬 中市警局長︰今年未歸643人

    中市議員邱素貞、蕭隆澤、陳淑華（右至左）表示，有里民兒子被騙到柬埔寨，向警方報案卻說要找立委，要求警方要有同理心。（記者蘇金鳳攝）

    中市議員邱素貞、蕭隆澤、陳淑華（右至左）表示，有里民兒子被騙到柬埔寨，向警方報案卻說要找立委，要求警方要有同理心。（記者蘇金鳳攝）

    2022/08/29 15:56

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕國人遭詐騙至柬埔寨問題相當嚴重，民進黨市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤今天在市議會提出詢問，台中市有多少人報案？營救多少人？要求警察局要查清楚且進行宣導，邱素貞更直指，國光里內有一位里民20多歲兒子被騙到柬埔寨，要15萬才能回來，她協助里民到派出所報案，但受理員警竟建議要透過立委協助，她只得請立委協助，在警政署協助下，交出15萬才救回來，但她希望台中市員警不要推給立委，也要進行協助。

    警察局長蔡蒼柏表示，台中市今年前往柬埔寨未歸有643位，有報案65位，已返台有15位，已抓到人蛇集團有5案11人；至於邱素貞協助報案，受理員警說要找立委幫忙是不對的，報案有統一規定，受理有SOP，會持續追查此案幕後的人蛇集團。

    台中市議會今天進行警消環衛的業務質詢，市議員邱素貞表示，東埔寨詐騙事件發生，讓家長人心惶惶，她的選區國光里有一個里民向她陳情，指20多歲兒子去柬埔寨去應徵打字，但家長很擔心跟兒子聯絡，果然是被詐騙，對方要求15萬才放人，她協助里民報案，警方竟說要找立委才有辦法。

    邱素貞便請立委協助，請警政署介入，在台中市交15萬元後，里民的兒子隔天就可上飛機回來，她希望警察局要有同理心，要受理民眾報案，不要只推給立委。

    市議員陳淑華則表示，柬埔寨事件讓很多家長人心惶惶，深怕家中有10多歲至20多歲小孩不知道結識怎樣的朋友，會被騙到柬埔寨，目前犯罪型態都有改變，請警察局要加強宣導，不要讓民眾一直被詐騙到柬埔寨。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    3台南人柬埔寨身亡 謝龍介：「黑吃黑」可能性不低但仍應協助家屬
    2022/08/29 13:04

    3台南人柬埔寨身亡 謝龍介：「黑吃黑」可能性不低但仍應協助家屬
    混充柬國被害人「被救」回國 女蛇頭聲押獲准
    2022/08/29 12:31

    混充柬國被害人「被救」回國 女蛇頭聲押獲准

    達永錢進台東美術館旁7%起高投報
    3台南人在柬埔寨遭槍殺 民代轉述死者葉男母親的心情
    2022/08/29 11:52

    3台南人在柬埔寨遭槍殺 民代轉述死者葉男母親的心情
    台南3男柬國遭槍殺身亡 親友盼政府：助查明死因、遺體帶回台灣
    2022/08/29 11:50

    台南3男柬國遭槍殺身亡 親友盼政府：助查明死因、遺體帶回台灣

    現代人維持健康法寶 家人的保護罩
    先輸入詐騙再吞軍港？中國免費幫柬埔寨密擴海軍基地
    2022/08/29 07:08

    先輸入詐騙再吞軍港？中國免費幫柬埔寨密擴海軍基地
    KK園區16人回台 混入詐騙幹部3通緝犯
    2022/08/29 05:30

    KK園區16人回台 混入詐騙幹部3通緝犯
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播