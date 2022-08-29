議員爆柬埔寨「豬仔」付贖15萬 中市警局長︰今年未歸643人

中市議員邱素貞、蕭隆澤、陳淑華（右至左）表示，有里民兒子被騙到柬埔寨，向警方報案卻說要找立委，要求警方要有同理心。（記者蘇金鳳攝）

2022/08/29 15:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國人遭詐騙至柬埔寨問題相當嚴重，民進黨市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤今天在市議會提出詢問，台中市有多少人報案？營救多少人？要求警察局要查清楚且進行宣導，邱素貞更直指，國光里內有一位里民20多歲兒子被騙到柬埔寨，要15萬才能回來，她協助里民到派出所報案，但受理員警竟建議要透過立委協助，她只得請立委協助，在警政署協助下，交出15萬才救回來，但她希望台中市員警不要推給立委，也要進行協助。

警察局長蔡蒼柏表示，台中市今年前往柬埔寨未歸有643位，有報案65位，已返台有15位，已抓到人蛇集團有5案11人；至於邱素貞協助報案，受理員警說要找立委幫忙是不對的，報案有統一規定，受理有SOP，會持續追查此案幕後的人蛇集團。

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台中市議會今天進行警消環衛的業務質詢，市議員邱素貞表示，東埔寨詐騙事件發生，讓家長人心惶惶，她的選區國光里有一個里民向她陳情，指20多歲兒子去柬埔寨去應徵打字，但家長很擔心跟兒子聯絡，果然是被詐騙，對方要求15萬才放人，她協助里民報案，警方竟說要找立委才有辦法。

邱素貞便請立委協助，請警政署介入，在台中市交15萬元後，里民的兒子隔天就可上飛機回來，她希望警察局要有同理心，要受理民眾報案，不要只推給立委。

市議員陳淑華則表示，柬埔寨事件讓很多家長人心惶惶，深怕家中有10多歲至20多歲小孩不知道結識怎樣的朋友，會被騙到柬埔寨，目前犯罪型態都有改變，請警察局要加強宣導，不要讓民眾一直被詐騙到柬埔寨。

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