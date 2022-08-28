16國人由緬甸KK園區經泰國搭機返台 竟有3名通緝犯

柯姓通緝犯（左金髮者）涉嫌嫌在KK園區詐騙集團擔任幹部管理機手，從事假愛情詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

2022/08/28 10:05

〔記者姚岳宏／台北報導〕近日人蛇走私拐賣造成國際輿論壓力，柬埔寨及緬甸警方開始掃蕩人蛇集團，有詐騙集團避鋒頭暫時解散，釋放拐賣的被害人，昨有16名國人自緬甸KK園區入境泰國經曼谷返國，警方查出，其中竟有3人遭法院通緝，除解送歸案，正陸續清查其他13人是否涉及人口販運及詐騙。

警方調查，這16人從KK園區離開，到泰國還待了2、3天，等要回台灣時，才通知我駐泰代表處，由泰國移民局協助返台，其中只有3名有向警政署報案紀錄，另有3名遭到法院通緝，警方初步查出疑為電信詐騙人蛇集團幹部成員。

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16人昨晚搭機返台，刑事警察局國際刑警科、航警局刑大派出十多名偵查人員前往桃園機場進行人口販運鑑別以及電信詐欺偵查，其中1名柯姓通緝犯（桃園地院偽造文書、偽造貨幣通緝），涉嫌也在KK園區詐騙集團擔任幹部管理機手，從事假愛情詐騙，利用交友軟體找華人聊天，引導被害人下載手機軟體MT5後再轉往假投資網站進行詐騙。

刑事局指出，跨境電信詐騙結合人口販運偵查，警方在救援被害人同時，也要揪出隱身在被害人群內的嫌犯嚴厲究責，呼籲國人提高警覺，多關心身旁親友，即時勸阻可能發生的每一個赴海外從事違法線上博弈、電信詐騙等工作或是成為人口販運被害的國人。

警方逮3名通緝犯。（記者姚岳宏翻攝）

警方逮3名通緝犯。（記者姚岳宏翻攝）

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