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    52歲外孫持拐杖毆打87歲外婆致死 被起訴並求處重刑

    江姓男子不甩家暴令，屢屢對外婆施暴，嘉義地檢署偵查後，請求法院從重量刑（記者丁偉杰攝）

    江姓男子不甩家暴令，屢屢對外婆施暴，嘉義地檢署偵查後，請求法院從重量刑（記者丁偉杰攝）

    2022/08/30 10:35

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉南和村今年5月發生52歲江姓男子因細故爭執，竟持拐杖對同住的87歲江曾姓外婆施暴，他先拉扯外婆，推撞房間內物品，再持拐杖毆擊外婆腹部等處，造成外婆多處受傷，後來雖請鄰居叫救護車，但外婆送醫後不治，嘉義地檢署偵查後，認為江男有多次對外婆家暴等前科，今天依涉家庭暴力之傷害尊親屬致死等罪嫌起訴江男，並建請法院從重量刑。

    案發後，警方調查指出，江男是死者長女的兒子，長女已過世，江男原有妻小，因案入獄後離婚，前妻帶著兒女改嫁；江男2、3年前開始與獨居外婆同住及改母姓，中風的外婆需靠助行器行走，由居家服務員定期協助照顧。

    江男常跟外婆要錢買酒喝，外婆靠殘障生活津貼維生，無法滿足江男需索，江男拿不到錢就破口大罵，甚至持刀恫嚇。嘉義地院3月1日核發通常保護令，豈料，江收到保護令後，於5月24日晚間9時許，酒後因向外婆要錢買酒不成，不甩家暴令，再對外婆施暴。

    起訴書指出，江男先拉扯外婆，推撞房間內物品，再持拐杖毆擊外婆腹部等處，發現外婆受傷流血後，即請鄰居撥打救護車送醫急救，外婆因身體多處瘀傷及肝臟沾黏組織撕裂傷，致出血形成休克，經醫院急救仍於同日晚間不治。

    起訴書表示，江男不顧外婆年事已高，仍屢屢對外婆家暴，經檢警相驗偵辦後，認江男並無殺人之犯意，事發時情緒失控、攻擊力道甚難命捏，違反家庭暴力之傷害尊親屬致死等罪嫌，加重其刑至二分之一，且江男有多次傷害、妨害公務及家暴等前科，因此建請法院從重量刑 。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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