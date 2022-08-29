假投資真詐財老梗 7旬翁銀行遇女警保住30萬積蓄

李翁銀行匯款30萬元準備發大財?警方阻詐「喚醒他的夢」。（讀者提供）

2022/08/29 08:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，7旬李姓老翁網路認識1名女理財員，對方稱可協助操作股票，並傳獲利可觀截圖給他，洗腦很快「財富自由」，李翁信以為真到銀行要匯款30萬元，行員通報警方到來，李翁仍堅持投顧老師要帶他發大財，女警王韻筑6月才阻詐200萬元，以成功阻詐案例與警員孫育邦合力勸說，李翁才恍然大悟保住30萬積蓄避免被騙。

警方今表示，李姓老翁（70歲）透過網路認識1名自稱投顧公司的女理財員，對方介紹可線上協助操作投資股票，並將已經「財富自由」用戶截圖，傳給他看證明獲利可觀。

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李翁竟信以為真，8月26日到鳳山區1間銀行要匯款30萬元，告知行員「要投資股票用」，臨櫃行員不解「投資怎麼是匯到個人帳戶？」，且該帳戶金流顯示異常，行員機警認為李翁遇到詐騙，但李男堅稱「這不是啦！」，行員通報警方前來阻詐。

忠孝所警員王韻筑、孫育邦據報到場區勸說，李翁仍執迷不悟，堅持投顧老師要帶他發大財，王員今年6月成功阻詐200萬元，以近來受理案例勸說李男，強調詐騙會讓李翁本金30萬不翼而飛。

李翁才恍然大悟，驚覺遇到詐騙集團，點頭說：「嗯！這是詐騙！」，立即打消匯款念頭，並感謝2名警員幫忙。

鳳山警方表示，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套，接到可疑資訊請撥打165反詐騙專線，或以110報案電話向警方報案及查證，以免誤入陷阱而遭受損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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