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    清水區公所武界溯溪5人失蹤一夜 上下游兵分兩路搜尋

    台中清水區公所武界溯溪5人失蹤一夜，南投與台中警義消搜尋。（中市府提供）

    台中清水區公所武界溯溪5人失蹤一夜，南投與台中警義消搜尋。（中市府提供）

    2022/08/27 10:11

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市清水區公所昨日舉行員工旅遊，共24人到南投仁愛鄉武界部落健行溯溪，有5人疑似迷路山中，目前仍下落不明，南投與台中警義消昨晚搜尋至今未果，今晨4點有發現相關足跡但未找到人，一早7時許再兵分兩路，台中消防隊由武界一線天往下游搜尋，南投消防由信義鄉由下往上游搜尋，希望順利找到失蹤者。

    前往南投武界現場坐鎮的民政局長吳世瑋今天表示，清水區公所舉辦南投參訪活動，昨日在武界部落健行與溯溪時，團員原訂於中午全數返回部落集合點用餐，未料眾人走入深山中賞景，因不熟悉地形而延遲了折返時間，至今仍有5人（1名為當地領隊也是九人座司機、4名公所行政助理及工班人員）下落不明。

    吳世瑋說，昨日獲知訊息後，除已火速商請熟悉山地狀況的部落居民、村長組織民間搜救隊伍，分頭入山尋找，台中、南投消防也立即組織搜救隊，搜尋至今日凌晨4時，雖有尋獲相關足跡但仍未找到5名人員。

    他說，今日一早7時許再兵分兩路，台中消防弟兄由在地嚮導陪同，由武界一線天往下游搜尋；南投消防弟兄由信義由下往上游搜尋，希望順利找到失蹤者。

    台中市民政局長吳世瑋漏夜現場指指揮了解，立即提供必要協助。（中市府提供）

    台中市民政局長吳世瑋漏夜現場指指揮了解，立即提供必要協助。（中市府提供）

    台中清水區公所武界溯溪5人失蹤一夜，南投與台中警義消搜尋。（中市府提供）

    台中清水區公所武界溯溪5人失蹤一夜，南投與台中警義消搜尋。（中市府提供）

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