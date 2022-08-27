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    中市清水公所員工旅遊武界溯溪5人失聯 名單曝光

    清水區公所員工旅遊，卻發生失聯意外。（記者張軒哲攝）

    清水區公所員工旅遊，卻發生失聯意外。（記者張軒哲攝）

    2022/08/27 08:29

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市清水區公所昨日舉行員工旅遊，共24人到南投仁愛鄉武界部落一線天健行溯溪，已19人平安返家，5人仍下落不明，台中市民政局今表示，南投縣出動警義消漏夜搜尋，至今未果，失聯其中1人為當地九人座司機簡O津，其他4名公所的行政助理，分別是區長司機林O中（65歲）、工班紀O若（50多歲）、柯O隆（50多歲）、顏O良（40多歲）。

    民政局表示，團員原訂於中午全數返回部落集合點用餐，未料眾人走入深山中賞景，因不熟悉地形而延遲了折返時間，民政局馬上請多位在地村民、村長火速協助尋人，並於傍晚6時前，陸續引導19人返回部落後返家。

    民政局說，昨日下午仍有5名同仁未按時返回集合點，火速商請熟悉山地狀況的部落居民、村長組織民間搜救隊伍，分頭入山尋找，根據尋獲的團員表示，當地昨日天氣晴朗，並無下雨，研判應為迷路山中。

    台中民政局長吳世瑋昨夜得知消息後趕赴現場，協助指揮，除民間搜救隊伍外，台中市消防局也已派出8名同仁前往加入救援，包含出動特搜隊5人（攜帶水域救生裝備）、山搜隊3人，另外南投縣消防局搜救隊，也前往當地會合，希望能順利找到失蹤者。

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