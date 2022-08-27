武界深山迷途！清水區公所19人昨夜返家 繼續搜救失聯5人

仁愛鄉武界部落「一線天」美景，近年來吸引許多遊客造訪。（資料照，記者佟振國攝）

2022/08/27 07:24

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水區公所昨日舉行員工旅遊，前往南投縣武界部落一線天溯溪，有5人下落不明，至今日清晨仍未尋獲。台中市民政局今（27）日凌晨表示，清水區公所舉辦南投參訪活動，一共24人參加成團，未料眾人前往一線天溯溪，因不熟悉地形而延遲了折返時間，民政局馬上請多名在地村民、村長火速協助尋人，並於傍晚6時前，順利陸續引導19人返回部落，昨夜並平安返家，南投縣警消今日仍持續搜救中。

清水區公所一行人昨在南投仁愛鄉武界部落健行與溯溪時，團員原訂於中午全數返回部落集合點用餐，未料眾人走入深山中賞景，卻因不熟悉地形，在深山迷途。多數人在村民協助下，順利走回部落，卻也嚇出一身汗，得知仍有1名當地嚮導與4名同事失聯，眾人相當憂心。

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但至今日清晨，仍有5員下落不明，其中1名為當地九人座簡姓司機，4名公所的行政助理，分別是區長65歲林姓司機、50多歲紀姓工班、50多歲柯姓與40多歲顏姓男員工。

民政局指出，昨（26）日下午發現，有5人未按時返回集合點，已商請熟悉山地狀況的部落居民、村長組織民間搜救隊伍，分頭入山尋找，民政局補充，根據尋獲的團員表示，當地昨日天氣晴朗，並無下雨，研判應為迷路山中。民政局長吳世瑋也趕赴現場，協助指揮，除民間搜救隊伍外，台中市消防局也已派出8位同仁前往加入救援，包含出動特搜隊5人（攜帶水域救生裝備）、山搜隊3人，另外南投縣消防局搜救隊，也前往當地會合，希望能順利找到失蹤者。

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