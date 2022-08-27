地毯式搜索！清水區公所員工旅遊5人失聯 武界山區發現腳印足跡

台中市消防人員前進武界尋人。（台中市民政局提供）

2022/08/27 09:07

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水區公所昨日舉行員工旅遊，前往南投縣武界部落一線天溯溪，有5人下落不明，至今日清晨仍未尋獲。台中市民政局長吳世瑋凌晨趕至武界部落守候，他今晨指出，眾人連夜搜尋，凌晨有發現足跡跟腳印，今晨7點中市消防人員是從武界部落往下游找，南投消防人員是從仁愛往上游找，希望很快尋獲，大家一起來祈禱。

清水區公所人員昨日武界一日遊，1名為當地領隊也是九人座司機、4名公所行政助理及工班人員下落不明。昨深夜失聯消息傳回清水，家屬心急如焚，守候一整夜，今早仍無好消息。

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清水區公所6旬柯姓男員工的陳姓妻子今早指出，丈夫南投一日遊，昨晚本來晚餐過後就該回家，自己一整晚都沒睡，上午回到沙鹿的娘家跟親友等待消息，呼籲政府投入更多人力尋人。

民政局說，公所昨日下午獲報後，第一時間除積極聯繫搜救事宜，並在確認獲救同仁身分後，傍晚陸續通知失聯同仁家屬，民政局長吳世瑋、清水區長蔡慶生等昨晚也趕赴現場協助指揮，除民間搜救隊伍外，台中市消防局也派出8人加入救援，包含出動特搜隊5人（攜帶水域救生裝備）、山搜隊3人，另外南投縣消防局搜救隊，也前往當地會合，目前仍持續搜索中，盼早日找到5人下落；至於一行人山中迷途情形仍待進一步釐清確認。

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