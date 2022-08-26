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    首頁　>　社會

    路面遺失物竟是滿地漁獲 警協助清理並通知失主領回

    路面遺失物無奇不有，連新鮮漁獲都掉滿路面。（馬公警分局提供）

    路面遺失物無奇不有，連新鮮漁獲都掉滿路面。（馬公警分局提供）

    2022/08/26 18:55

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖四面環海，漁獲運輸相當普遍，常見載魚車輛在交通要衢穿梭！馬公警分局文澳派出所警員莊國松、許振益，日前擔服巡邏勤務，接獲民眾報稱，於文澳五金行前道路有大量漁獲散落於路面影響交通，員警獲報立即馳抵現場排除。

    由於散落路面的漁獲和冰塊，造成道路濕滑難行，且該路段車輛往來頻繁，為避免危害往來車輛安全，當下2名員警採取積極勤務作為，架設交通錐管制車輛，將散落之漁獲清理集中至塑膠桶，移至路旁放置，迅速排除路面障礙，頓時間熱心人民保母化身為清道夫，揮汗如雨在烈陽下工作，只為了維護用路人的行車安全，用心相當良苦。

    時值酷暑、氣溫頻頻飆高之際，員警為避免烈日曝曬致漁獲腐敗，不僅產生惡臭環境汙染，更造成失主損失，因此員警旋即調閱監錄影像，通知掉落漁獲之失主領回，失主洪姓司機表示其行經該路段，可能因上坡加速，致車斗上之漁獲不慎掉落，但自己卻不知道，對於警方之協助深表感謝之意。

    馬公警分局呼籲民眾行車上路前，應將所載貨物綑綁牢固，並檢查確認無安全疑慮後再上路，才能保障自己或其他用路人的行車安全，若因此發生車禍意外，導致其他民眾傷亡或財物損失，都有可能吃上官司，更有可能造成無法挽回的悲劇。

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