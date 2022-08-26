蔡清祥：即日起受刑人脫逃2小時即發佈通緝

法務部長蔡清祥今召開記者會，針對外役監受刑人林信吾脫逃並殺害兩警，決定將典獄長杜聰典調離現職，靜候調查，並從即日起只要受刑人脫逃兩小時即報請檢方發佈通緝。（記者楊國文攝）

2022/08/26 12:05

〔記者楊國文／台北報導〕明德外役監受刑人林信吾逾假未歸，脫逃期間殺害警員凃明誠、曹瑞傑，引發外界質疑外役監遴選制度若干缺失，法務部長蔡清祥今召開記者會指出，外役監脫逃問題，已責成矯正署儘速查明原因及任歸屬，調查期間將把明德外役監典獄長杜聰典調離現職，靜候調查，即日起，若有逾假未歸達2小時或脫逃等情事，立即報請檢察官發佈通緝。

對於被害警員凃明誠胞姊批評法務相關官員「別再講輕飄飄官場文章」，蔡清祥語重心長表示「法務部在案發後，所做的很多檢討措施，絕對不是輕飄飄的，都是立即有效的作為」。

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蔡清祥今日表示，有關外役監人犯脫逃問題，除了已召開「研商外役監條例」等修法及外役監改進措施會議外，已責成矯正署儘速查明原因及責任歸屬，並將杜聰典典獄長調離現職，靜待調查；至於為何未立即通緝林信吾的問題，已責成高檢署查明台南地檢署遲延通緝的原因和責任歸屬。

針對外界要求法務部拿出具體措施，期有效降低脫逃事件，蔡清祥表示，在修法完成前，也就是即日起，只要發現監所受刑人脫逃，立即通知警方協尋，發生2小時內，立即報請檢方依法發佈通緝。

蔡清祥亦針對死刑執行一事引發社會關注指出，只要法律程序完備，可執行的死刑犯，法務部會依法執行，蔡強調「曾批准執行過2位死刑犯，我是執法人員，一定會依法處理死刑」。

由於媒體昨天引述「法界人士」看法，指法務部在2020年7月修正執行死刑規定，增訂應審核有無聲請大法官會議解釋程序在進行中等事項，都是在蔡英文總統連任後、蔡清祥擔任法務部長任內所為，對此，蔡清祥表示，「執行死刑規則」雖然在2020年修正要審核再審、非常上訴、大法官解釋，是因為監獄行刑法要求要訂執行死刑的相關規定，於是沿用「審核死刑案件執行實施要點」，此要點早在1999年訂定，2005年修正就把聲請大法官解釋納入審查，並非2020年「執行死刑規則」修訂時所創設。

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