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    自由日日shoot》為修法解套／原民獵槍與警械使用須脫鉤 調查小組的運作將廣徵民意

    殺警凶嫌林信吾犯下新營超商搶案，警方在他偷來的機車採證，曝露行蹤，案情逆轉。（讀者提供）

    殺警凶嫌林信吾犯下新營超商搶案，警方在他偷來的機車採證，曝露行蹤，案情逆轉。（讀者提供）

    2022/08/25 05:30

    〔記者李欣芳、邱俊福／台北報導〕台南殺警案震撼全國，促使朝野立委有意加速已延宕二年多的「警械使用條例」修法，但面對此案有原民獵槍使用是否與警械使用綁在一起、調查小組設置及國賠範圍等爭議仍待協商，其中二項修法最須解套是官方要說服立委原民獵槍與警械使用脫鉤、調查小組將徵詢學者專家意見，爭取對政院版修法的支持。

    據悉，原民獵槍使用與警械使用綁在一起修法，是部分在野黨的原住民立委盼兩者綁在一起處理。知情官員認為，原住民立委關切原住民使用獵槍的合法權益也屬合理，但因未來政府將另行宣布相關方案，內政部因此希望原民獵槍的使用與警械的使用脫鉤處理，此部分須說服立委，以爭取對「警械使用條例」加速修法的支持。

    至於有民進黨立委主張，調查小組得依職權或司法警察機關申請或受法院、檢察官委託進行調查及提供意見，內政部政務次長陳宗彥對此表示，內政部將就此一問題徵詢各界包括學者專家的意見。

    一名熟知該修法草案的專業警官表示，各界意見不一的爭論點，分別為內政部成立警械使用調查小組，有沒有提供司法鑑定之用的功能？以及對當事人造成額外損傷，如槍擊腳部，子彈卻打中脊椎時，國家是否也給予補償？他建議，既然有行政調查小組成立，在「資源共享」概念下，司法機關實不須再委託他人鑑定，可節省時間、金錢，另為免當事人針對額外損傷對員警提告求償，機關可先行負擔，由機關面對當事人，替員警阻擋訴訟、賠償的疑慮，才能真正鼓勵員警合法、大膽執法。

    該警官表示，目前草案在成立警械使用調查小組方面，各界無意見，只是對於該調查小組「得受司法機關委託」上，也就是其調查鑑定內容，兼有可提供法院鑑定功能上，意見不一。

    他說，調查小組的成員包括法醫、法律、基層員警、彈道專家等，倘若只限於行政調查，司法機關不參考採用，非常可惜，況「得」是讓司法機關有所選擇性，沒有強迫一定非得採用，也可讓司法機關不用再委託其他學校、專家機構鑑定，浪費金錢與時間。

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