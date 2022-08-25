自由日日shoot》朝野3大爭議 警械修法卡關2年多

台南市警二分局民權派出所兩警殉職，民眾自發性前往獻花，祝願兩警能夠安息。（記者王捷攝）

2022/08/25 05:30

〔記者李欣芳、陳政宇、黃靖媗、楊丞彧、洪瑞琴／綜合報導〕台南殺警案震驚全國，行政院宣示將在立法院下會期優先推動政院「警械使用條例」修法，放寬警械使用範圍，讓員警沒有後顧之憂；據悉，政院早在前年五月就提出警械使用條例修法，在立院迄今只完成初審尚待朝野協商，面對修法延宕二年多，主要卡在警械使用的調查小組設置、國賠範圍以及原住民獵槍使用是否與警械使用綁在一起三大爭議點，立院朝野立委下會期將加速協商達成共識。

調查小組設置、國賠範圍、

原住民獵槍使用綁一起…

有關放寬警械使用的條文，已初審通過，這部分較無爭議，但調查小組設置及國賠範圍涉及許多細節的爭議與範圍認定，仍待朝野立委協商出共識。台南市長黃偉哲昨也在接受廣播媒體訪問時透露，「警械使用條例」在立院朝野協商中，因為有個別立委將警械使用與原住民獵槍使用綁在一起，所以一直還在協商中。

請繼續往下閱讀...

政院版「警械使用條例修正草案」在二○二○年五月八日送到立法院，同年十二月二十八日經內政委員會完成初審，之後再無進度。

修法重點包括用槍部分，可讓員警就現場狀況，若有適合器具視同警械使用，是依情境、環境適當推動；以國家賠償為原則，讓員警使用警械無後顧之憂；完整配套部分，則由內政部成立調查小組，搭配國家賠償，有助於員警使用警械時能依現場狀況使用。

朝野共識：下會期加速協商

民進黨團總召柯建銘在臉書表示，二○二○年十二月二十八日，內政委員會完成「警械使用條例」相關審查後，就進入委員會協商階段，因時任召委鄭天財不排委員會的朝野協商，程序無法繼續進行，希望下會期鄭能儘速排協商，如委員會協商沒有結果，才能再請立法院長游錫堃進行院會的朝野協商，以利院會三讀，這點在前天與國民黨達成共識，下會期會儘速協商。

鄭天財對此表示，大家可能有誤解，內政委員會當時安排獵槍使用的專案報告，希望修正「槍砲管制條例」第廿條，當天也針對院版和各立委版本的「警械使用條例」進行條文審查，兩者沒有關係，不會影響將來「警械使用條例」的協商。

修法增訂「警械使用調查小組」部分，草案規定得依職權或依司法警察機關申請，就所屬人員使用警械致人死亡或重傷爭議案件的使用時機、過程與相關行政責任進行調查及提供意見，以保障當事人權益，不過當初立院審查時，對調查範圍，與調查小組是否應為「鑑定小組」等，朝野看法分歧。

立法院長游錫堃昨表示，立法院新會期九月一日報到，開議時間預計是九月廿日前後，開議前他會召開朝野黨團協商，聽取各黨團的意見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法