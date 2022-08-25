自由日日shoot》法界人士看法：規範用槍程序要求 兼顧人權保障

逃犯林信吾殺兩警奪槍，警察用槍時機再度引發社會關注 。（民眾提供）

2022/08/25 05:30

〔記者溫于德、吳政峰／台北報導〕「警械使用條例」將加速修法，以期為警方用槍的束縛解套，讓警方能大膽、合法使用。曾任檢察官、法官的律師呂俊杰認為，放寬警方用槍時機，讓警方必須用槍時不會受到太多拘束，否則基於廿一英呎法則，導致警方距離歹徒過近，用槍便會來不及，不過也要兼顧人權保障，因此可具體規範用槍前的程序要求。

增加非致命武器配備

加強用槍時機訓練

為了達到治安維護與人權保障的平衡，警方相關人士也說，除了槍枝，也可增加具有強制效果、但非致命武器的配備，比如具有電力的警棍、和增加拋射型電擊槍的攜帶比例等，如此就可提供警方在當時環境適合時，還有別的選擇，不見得一定要使用警槍。

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此外，也要加強員警相關訓練，讓警方在事發一瞬間，馬上能做出應使用何種配備，以及最佳用槍時機的判斷。

國立中正大學犯罪防治系教授許華孚表示，目前法令對於警械使用的時機不夠明確，建議明確化開槍場景，例如自己或他人生命遭受危害、嫌犯拒捕且持武器攻擊、對空鳴槍後仍未配合等。

呂俊杰律師也舉例，當警方要求歹徒趴下、手放背後時，若歹徒不從並持續接近，警方便取得用槍的正當性，如此一來，可避免現今警械使用條例，以急迫、必要等抽象法律概念，造成員警當下無法判斷是否取得用槍正當性。

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