「連殺兩警就是要奪槍」 林信吾扯辣椒水想卸責

林信吾搶走的警用槍枝。（民眾提供）

2022/08/26 05:30

〔記者王俊忠、王千豪、陳政宇、余瑞仁／綜合報導〕台南市二分局員警凃明誠與曹瑞傑遭偷機車逃犯林信吾持刀殺害，凃員配槍還被林嫌搶走。林嫌到案後供稱，原本是在安南區該處公墓喝酒，因兩名警員用辣椒水噴他，才怒而持刀攻擊警員；不過台南市警局局長方仰寧根據相關跡證研判，凶手刀刀致命的下手方式，而且一不做、二不休連殺二警，殺警目的就要搶奪警槍，以便繼續逃跑甚至犯案。

兩警有用噴霧劑 可惜沒能制敵

據了解，當時凃、曹兩員警身旁各有一瓶辣椒水噴霧劑，一瓶噴完、一瓶也接近噴光，顯示警方有用噴霧劑但未收效。檢警認為，林員自稱被警噴辣椒水後才被激怒反擊警方，從整個過程來看，根本說不通。

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方仰寧表示，凶手的手段凶殘、刀刀致命，對兩員警共刺殺五十五刀，擺明是要致員警於死地，還搶走警槍，繼續逃跑甚至犯案，研判原本身攜玩具槍的林嫌，遭遇二警查緝後，連殺凃員和曹員，目的是取得制式警槍，而把玩具槍丟在現場。因被告歹徒供詞避重就輕，當務之急會做好相關罪證的蒐集，讓凶手獲得重判。

辦案員警認為，一般偷車逃犯，如只是要逃跑，大可拿刀械反制傷害一下員警，不讓員警逮到即可，但林信吾對二警刺殺五十五刀，且都針對身體要害，殺警奪槍意圖明顯。

藍指控放寬外役監資格

綠斥：移花接木、模糊焦點

由於林信吾從明德外役監返家探視時逾期未歸，進而犯下殺警案，立法院國民黨團昨召開記者會，質疑立法院民進黨團在二○二○年五月為特定人士修改「外役監條例」，為了累犯大開方便之門，呼籲民進黨團應該向國人說清楚。

對於立法院國民黨團指控民進黨立委在兩年前修法放寬外役監遴選資格，立法院民進黨團表示，是國民黨在多數執政時推動修法，放寬重刑犯和強盜犯可服外役監，請國民黨不要移花接木、模糊焦點。

民進黨立委羅致政在黨團記者會表示，林信吾所以能服外役監，是二○一四年修法放寬遴選標準，當時是國民黨執政、在立法院占多數時所通過的條例。

羅致政表示，前國民黨立委、時任司法法制委員會召委廖正井，二○一四年排審通過外役監條例修正草案，將外役監放寬至第三級重刑犯，國民黨卻迴避此事。

立法院長游錫堃昨至台南市立殯葬所慰問遭殺害的警員凃明誠、曹瑞傑家屬，凃員二姊批評明德外役監典獄長為保官位欺上瞞下，並稱「去你X的廢死團體，都滾進十八層地獄！」矯正署官員表示，矯正機關管理人員不具司法警察資格，無法在外執行追緝，但只要發生人犯脫逃，監所都會提供相關情資協助警方追緝。廢死聯盟昨天重申，不會在重大刑案發生當下，發表評論。

外役監受刑人放假門檻 擬提高

監獄管理人員認為，應修改外役監遴選規定，禁止殺人、強盜、槍砲及具有幫派背景等暴力犯罪者申請，同時也要提高外役監受刑人返家探視的門檻，以及由檢察官對逾假未歸者於第一時間發布通緝，才能有效降低發生脫逃事件。

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