高雄橋頭裸女桶屍案 行凶情侶檔遭重判定讞

橋頭裸女桶屍案，行凶情侶檔吳俊忠（前中）、熊俐棋（後中）分別被判19年7月、17年8月定讞。（資料照）

2022/08/26 11:09

〔記者溫于德／台北報導〕61歲林女因卡拉OK店出讓問題，被吳俊忠、熊俐棋情侶毆打凌虐餵藥致死，再以大型塑膠桶載往高雄橋頭糖廠捷運站空地埋屍。一審依殺人、私行拘禁、遺棄屍體等3罪，分別判吳男19年4月徒刑、熊女17年8月；檢方上訴指吳男犯後未真心悔悟，請求加重其刑，獲二審認同，改判吳男19年7月、熊女刑度不變；最高法院駁回上訴定讞。

2020年4月2日，怪手司機在橋頭糖廠捷運站附近空地除草整地時，挖出1只埋在地下的橘色塑膠桶，內裝有1具女裸屍，經指紋比對為鳳山失蹤近5年半的林女，進而追出吳男情侶檔殺人埋屍。

請繼續往下閱讀...

檢方查出，林女有意出讓卡拉OK店，吳男情侶檔打算頂下來，雙方原談妥並已支付5000元訂金，後來林女反悔稱房東不願再讓其經營卡拉OK店，引發吳男情侶檔不滿。

2014年12月12日，吳男情侶檔一起到卡拉OK店找林女索回訂金，並抱怨林女出爾反爾，雙方爆發口角及肢體衝突，情侶檔在店內出手毆打林女，扒光她的衣物，捆綁囚禁在2樓。

林女曾一度攀窗呼救，又被情侶檔拖進屋內持球棒毒打，還餵安眠藥限制其行動，造成林女全身是傷身體虛弱，並開車將她載往偏遠地區遺棄。

不料，林女傷重死亡，情侶檔計謀毀屍滅跡，到五金行購買大型塑膠桶、鹽酸及水泥，趁黑夜開車將屍體載往橋頭區橋頭糖廠，合力將屍體塞入塑膠桶，並倒入鹽酸及水泥後封桶埋屍。

一審橋頭地院推翻法醫相驗報告中發現死者胸前軟骨骨折，且肋骨旁肌肉組織有壓砸傷，凶嫌疑似為死者做心肺復甦術的推論，認定「甲狀軟骨骨折」應是林女生前遭熊女勒頸所致，並怒斥兩人犯後互相推諉毫無悔意，凶殘行凶過程已構成「殺人不確定故意」，依法量刑。

情侶檔、檢方均上訴，檢方更指吳男犯後並未真心悔悟、態度惡劣，應加重其刑。二審高雄高分院認同檢方說法，痛斥吳男僅因林女無法依約盤讓店面，便將林女壓制在地，任由熊女強剪頭髮成不規則的極短狀態。

二審也指，情侶檔後續更剝光林女衣服並拘禁在房內，連林女上廁所都必須受到熊女監控，毫無人性可言，因此，對吳男加重改判，熊女刑期不便。最高法院駁回上訴定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法