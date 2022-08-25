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    事業廢棄物遭非法處置污染難題 檢方良心建言

    對於事業廢棄物遭非法處置污染土地的難題，台南地檢署承辦檢察官劉修言提出良心的遏阻建言。（資料照，記者王俊忠攝）

    對於事業廢棄物遭非法處置污染土地的難題，台南地檢署承辦檢察官劉修言提出良心的遏阻建言。（資料照，記者王俊忠攝）

    2022/08/25 22:12

    相關新聞請見：

    涉非法處理廢棄物1.7萬噸 高雄溢豐等業者被起訴

    〔記者王俊忠／台南報導〕高雄的溢豐公司可處理廢木材與廢塑膠再利用，卻涉非法與下游廠商勾結，在台南、高雄等地公有與私人土地棄置及非法處理廢棄物。台南檢警調與環保單位追查統計，近1年來非法處理約6萬立方公尺、總重約1萬7千公噸，清理費估計1億7千萬元。台南地檢署偵結，將溢豐楊姓老闆等48位自然人與法人依涉犯違反廢清法等罪嫌起訴。

    檢察官於起訴書最後提及，營建廢棄物因再利用後的產品無去處、再利用後產出廢棄物的清理成本高，致有假借使用清除車輛進入合法再利用、處理場，實則是過單到他處棄置情形，或營建混合物中，如拆除工程產出含塑膠、漆料的廢木材混合物，因焚化廠量能不足無法消化，常見經業者申報收受為廢木材，破碎後售出致不易追蹤後續使用情形，導致合法掩護非法或非法掩埋、棄置，致營建廢棄物四處流竄污染土地。

    再者，棄置點清除的廢棄物，地方環保局未依廢棄物實際屬性核予適切的廢棄物代碼，致廢棄物無法有效去化，目前對於廢棄物產量及去化量掌握度不足，廢棄物處理量能不足問題日益嚴重，致廢棄物處理費用逐年攀升，容易導致2次棄置或污染，更讓不法業者有機可乘。

    檢方建議營建署能研議設立多處公有（或輔導民間設立）營建廢棄物堆置分類、及再利用的處理場，以增加合法處理量能，並應增加去化管道，整體解決營建廢棄物四處流竄的問題。

    其次，可再利用的廢棄物，應使用裝載GPS的清除車輛清除，並應即時申報，避免不肖業者將不可再利用的廢棄物、不實申報為可再利用的廢棄物，藉以躲避追查，同時對於未加裝GPS的清除車輛嚴加取締。

    又，多數可再利用廢棄物之目的事業主管機關，對此事如同置身事外，雖訂有各類事業廢棄物再利用管理辦法，惟實際上，這些廢棄物之目的事業主管機關管理效用極低，多為造成棄置或污染後再落到由環保署做後續處理。檢方認為，理應由各單位督處各目的事業主管機關有效控管其所屬廢棄物，同時強化可再利用廢棄物及再利用後產出產品的追蹤，且必須追蹤到最終處置場所或產品用途，才能真正解決眼前日益嚴重的環保再利用問題。

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