涉非法處理廢棄物1.7萬噸 高雄溢豐等業者被起訴

檢警調環專案小組發現溢豐公司鍋爐設備不符合設置標準。（南檢提供）

2022/08/25 13:45

〔記者王俊忠／台南報導〕高雄1家可處理廢木材與廢塑膠再利用的溢豐公司涉非法處理廢棄物，該公司涉與下游廠商勾結在台南、高雄等地公有與私人土地棄置及非法處理廢棄物。台南檢警調與環保單位追查統計，近1年來非法處理約6萬立方公尺、總重約1萬7千公噸，清理費估計1億7千萬元。南檢偵結將溢豐楊姓老闆等48位自然人與法人依涉犯違反廢清法等罪嫌起訴。

南檢檢察官劉修言調查指出，溢豐公司涉以合法掩護非法，該公司製程原料為木屑、廢木材及廢塑膠，經完整破碎、乾燥、篩選作業後，再與原料木屑或其收受之已破碎完成的廢塑膠混合製成固體燃料棒成品或固體再生燃料SRF（Solid recovered fuel），是當前國家對於廢棄物處理歸零的主要發展方向。

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溢豐所再利用的木質類事業廢棄物，來源須屬經公告可直接再利用之R類事業廢棄物；又固體燃料棒成品或固體再生燃料SRF產品須符合環保署公告的SRF規範施行，且再利用產品須經妥善純化或均質化處理過程，如將再利用產品清除到未申請設置貯存地點或轉運站加以棄置，不可能合於再利用產品的用途規範。

溢豐楊姓負責人等人假裝做廢棄物再利用、不法牟取事業廢棄物處理費，由楊嫌、溢豐黃姓環保人員在台南仁德區、佳里區承租私人與台糖公司土地，也向知情的沈嫌承租新營區土地。由領有廢棄物清除許可的兩家公司把廢木材混合物、夾雜廢輪胎、廢橡膠、廢塑膠混合物等一般事業廢棄物，載往上述地點棄置與破碎處理。

楊嫌更與長期非法竊佔高雄燕巢區國有土地棄置廢棄物的父親合作，透過「洗軌跡」方式，將裝有GPS（衛星定位）車輛駛入具有合法再利用資格的溢豐公司，製造確有將廢棄物送到合法再利用機構的假象，實際是將廢塑膠、廢木材等一般事業廢棄物載往該國有地棄置。總計有關犯嫌在上述公有及私人土地棄置與非法處理的廢棄物體積約6萬立方公尺、總重約17000公噸，總清理費約1億7千萬台幣。

被告為製造廢棄物合法去向的表象、規避環保機關稽查，溢豐公司更從2021年2月間起至同年9月間止，開立不實的「木質顆粒、SRF固態生態燃料」交易發票給1家公司，幫助該公司逃漏營業稅共34萬5600元，同時對外佯稱由該公司向溢豐公司購買溢豐生產的SRF。

南檢為求慎重，檢察官還會同鑑定單位東海大學、台灣生質能技術發展協會及環保署廢管處，到溢豐公司現場查核與協助採樣鑑定，發現現場原料堆置區所堆置的物品，顯非屬廢棄物清理計畫書核准的原料廢木材或廢塑膠；現場實際流程及再利用流程也與許可不符。

檢方說，且成品經旋轉窯燃燒後，產生的集塵灰戴奧辛含量超標57倍之多，顯見已明顯造成空氣污染，其產出之SRF並不符合前述環保署相關規定，其設備並無製造SRF的功能，據此認定溢豐公司的產出物不可稱為SRF。

檢警調環專案小組發現溢豐公司回收的事業廢棄物不符合SRF產品標準。（南檢提供）

檢警調環專案小組發現台南佳里區一處非法廢棄物棄置場。（南檢提供）

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