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    嚴懲農地濫倒廢棄物 擬修法最重關7年

    學甲農地爐碴案。（資料照，南市環保局提供）

    學甲農地爐碴案。（資料照，南市環保局提供）

    2021/09/15 18:07

    〔記者楊丞彧／台北報導〕濫倒廢棄物案件頻傳，並衍生環境污染之虞，時代力量立委陳椒華今邀集相關部會與環團召開公聽會，希望補起廢清法與再利用管理的漏洞。環保署表示，除針對修法提出四大重點方向，特別針對非法棄置於農地或環境敏感地區行為，擬提高最高刑度由5年到7年，最高罰金也從1500萬提高至2000萬，盼能遏止不法業者。

    陳椒華表示，環保署去年11月初表示正在檢討廢清法，會將立委相關提案納入考量，於年底前提出完整的修正草案，但至今超過10個月，仍未見環保署預告廢清法修法版本，陳椒華指出，旗山爐碴、學甲爐碴已填埋多年，仍在原地危害環境，強調廢清法修法不能一拖再拖，縱放不法業者污染土地、獲取不當利益。

    對此，環保署表示相當重視廢清法修正工作，今年3至8月已開9場座談會，其中6月22日座談也有邀請環團提供意見。環保署彙集各界意見後做出修正，目前草案已出，呈報上級後就會做預告作業。環保署參考各界意見後歸納四大重點，包括強化再利用及處理機構管理、加重罰則、落實環境回復責任與其他精進管理。

    加重罰則的部分，環保署表示將提高刑期與罰金上限，非法棄置於農地或環境敏感地區行為，擬將最高刑度由5年提高到7年，最高罰金也從1500萬提高至2000萬；另為落實環境回復責任，也擬延長主管機關代履行費用求償時效，從5年延長為10年，並增訂主管機關得逕行採取相關必要應變措施，避免非法棄置場址產生污染危害或污染擴大。

    陳椒華表示，樂見環保署採納先前部分修法建議，將請環保署多採納本修正草案及與會機關團體代表建議，於今年12月底前完成廢清法修法草案送行政院，並於本會期送入立法院排審。另外，陳椒華也要求訂定再利用產品的使用手冊或品質規範，地方環保機關和檢調、法院才能據以要求及辦案。

    時代力量立委陳椒華今邀集相關部會與環團召開公聽會，希望補起廢清法漏洞。（記者楊丞彧攝）

    時代力量立委陳椒華今邀集相關部會與環團召開公聽會，希望補起廢清法漏洞。（記者楊丞彧攝）

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