獨家》恨婆婆偏心小姑女兒 狠媳將外甥女嬰母乳摻糖加鹽致損肝

罕見狠毒婦人恨遭夫家歧視，竟在外甥女嬰母乳摻糖加鹽，遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2022/08/25 07:45

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹黃姓婦人不滿長期在夫家遭受歧視及不公平對待，又認為婆婆較偏心，只疼女兒所生的外孫女，不疼愛她的小孩，於是心生報復，竟多次在廚房趁無人之際，將放在冰箱的女嬰母奶取出，加入食用糖或鹽等添加物至母乳中，讓不知情的婆婆餵食外孫女喝下去，結果女嬰喝到肝功能異常，經姑婆聯手在廚房裝監視器，活逮黃女惡毒行徑，新竹地院依妨害幼童發育罪將她判刑6月。

法官調查，黃女與先生陳男、子女及公婆同住在新竹，先生的姊姊陳女去年生產後，平均一週有2、3天會將女兒帶到住處，委由陳男母親照顧。黃女因長期認為在夫家受到其家人的歧視及不公平對待，又認為婆婆較偏心外孫女，不疼愛自己小孩，於是心生報復，罔顧身為女嬰的舅媽，可預見在母乳中加入食用鹽或糖等添加物，可能殘害嬰幼兒健康或自然發育，竟從去年8月底到10月中旬止，接續多次在住處廚房，趁無人之際，將陳女存放於冰箱的母奶取出，加入家中食用糖或鹽等添加物至母乳中，讓不知情的婆婆餵食外孫女食用。

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女嬰因母乳有異味，屢屢出現拒喝或喝奶量減少情形，母親陳女於去年9月帶女兒就診，當時並未查出異狀。直到去年10月6日，陳女發現母奶顏色及味道有異，於是自行將母奶送至食品工業發展研究所檢驗，發現鈉含量過高，於是將女兒帶往新竹馬偕醫院檢查，發現肝功能指數異常，肝功能受有傷害。

經陳女與母親商量後，於去年10月8日在家中廚房裝設監視器，因而拍到黃女於去年10月18日上午，在廚房冰箱取出陳女母乳後，添加食用糖至母乳中，然後再放回冰箱，因而報警查獲。

法官審酌黃女身為被害女嬰舅媽，且本身也是育有子女的母親，竟僅因自認長期遭婆家不公平對待，不思理性解決此問題，而以將食鹽、砂糖加入女嬰食用母乳方式，妨害兒童身心健全或發育，法官認為她以這種手段對待出生不久的嬰幼兒，對被害女嬰身體所造成的傷害並非輕微，實應嚴懲。

然因黃女犯後均能坦承犯行，陳女陳述女兒肝功能指數已趨於正常，幸未對被害女嬰造成永久傷害，最後依妨害幼童發育罪判刑6月，易科罰金為18萬元。

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