知名電子大廠員工不倫戀 5年「嘿咻」270次

電子大廠員工不倫戀，橋頭地院判決小三陳女賠償遮羞費。（記者鮑建信攝）

2022/08/24 06:57

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某知名電子公司已婚男職員，偷吃女同事長達5年，被控「嘿咻」高達270次，後因不滿她分手，還把2人愛情故事PO在網路，致使不倫戀曝光，橋頭地院判決小三賠償40萬元遮羞費，可上訴。

原告小真（化名）指出，她們夫婦和小三陳女均在同一家電子公司上班，彼此都認識。不料，陳女竟自二0一五年九月起，與其夫阿輝（化名）不正當交往，時間長達5年之久，期間共「炒飯」270次，陳女並數度流產。

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她說，前年12月間，發現陳女委任律師寄給其夫的存證信函，不倫戀始曝光，其夫並已坦承，還自願交出他和陳女的性愛照片與對話紀錄等證據，因此要求賠償80萬元精神撫慰金。

陳女則稱，隻身來高雄工作，身心靈皆感寂寞，阿輝早晚噓寒問暖、熱烈追求，始墜入情網，2人並在2019年間分手。又說，阿輝不肯分手，乃於隔年間在網路上張貼「2人的愛情故事」小說，她透過律師寄存證信函要求刪文始曝光，並質疑小真取得證據的合法性。

承法官調查，據小真提出證據，其夫和陳女自2015年底起交往，至各地遊覽、約會、泡溫泉、旅館開房間、發生數次性行為，及拍攝許多接吻、擁抱、裸體等照片，的確侵害配偶權，並審酌兩造職業、學歷等狀況，認為陳女賠償40萬元比較合理。

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