取締深夜危駕 至9月底開5712張罰單

2024/11/08 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局針對深夜危險駕車行為，規劃每月六次取締行動，由交通警察大隊配合各分局執行取締行動，至今年九月底，開出五七一二張罰單，查獲改裝車輛開罰四○七七件、無照駕駛二萬三八八件，遏止危駕行為的氣焰。

市內沿海地區的部分路段，深夜人車較少時，常有改裝車輛聚集競速，因民眾常抱著跨縣市較可能躲避警方查緝的僥倖心態，桃園市與毗鄰縣市相連的路段，更成為民眾危險駕車的熱門地點，以台六十一線南向廿二公里處的東華路口為例，是新北市車輛進入桃市的必經路段，就常出現改裝車輛聚集危駕亂象。

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交警大隊長李維振昨說，市警局在轄管沿海行政區治安、交通的楊梅、大園、蘆竹等三個分局，規劃區域聯防網絡，加強警網夜間道路上的即時監控，配合交大執行每個月六次的危駕行為取締行動，警方於執行行動前會滾動式檢討變更路檢點，行動時則擴大封鎖性路檢，讓取締能迅速、有效。

李維振表示，依據道路交通管理處罰條例第四十三條，兩輛以上的汽車在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車，或在道路上競駛、競技，可處三萬元以上、九萬元以下罰鍰；若危險駕駛行為已妨礙道路通行或對公眾安全造成威脅，還可能構成刑法第一八五條的妨害公眾往來安全罪，面臨五年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金；危險駕駛行為致人死亡或重傷，更會加重處罰，民眾千萬別為了追求刺激而以身試法。

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