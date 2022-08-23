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    殺警案後大膽用槍 蘆洲兩派聚眾鬥毆 警連開5槍壓制

    新北市蘆洲今晚傳出雙方鬥毆糾紛，警方到場朝空連開5槍，壓制雙方囂張氣焰。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲今晚傳出雙方鬥毆糾紛，警方到場朝空連開5槍，壓制雙方囂張氣焰。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/08/23 22:46

    〔記者吳仁捷、闕敬倫／新北報導〕新北市蘆洲今晚傳出兩方人馬街頭暴力，警方獲報到場壓制雙方數人，但仍有多人不受約制大打出手，兩警朝空舉槍，連開5槍，眾嫌頓時都停手被壓制在地；警方初步調查，為雙方在熱炒店鬥毆後，一方掏刀作勢揮砍，引發熱炒店及路過民眾關切報警，由於台南殺警案後，社會支持大膽用槍，警方到場鳴槍約制雙方囂張氣焰，已帶回20人法辦。

    據了解，這起糾紛案發生在今晚8時許，蘆洲長榮路一處熱炒店傳出雙方大打出手，其中一方持刀自重，警方快打部隊到場，持刀嫌犯仍狠嗆對方，警方先壓制外圍數人，喝叱放下刀械仍不從，兩警掏槍對空，其中一人連開三槍，歹徒聽到槍聲都嚇得蹲下就逮，警方目前帶回雙方20名嫌犯。

    蘆洲警分局調查，該案發生於今晚8時許，為蘆洲不良角頭小弟林男與對方吃快炒時互看不順眼聚眾鬥毆，警方獲報多人聚眾滋事糾紛，警力到場時，雙方歹徒人數眾多群情激動，制止不聽，為避免糾紛擴大，警員楊立平、陳正偉連續對空鳴發3槍、2槍，共鳴發5槍，雙方立即噤聲，警方控制現場、經查無人受傷，警方已將滋事林嫌等20人帶返分局，將依聚眾鬥毆、違反社會秩序維護法送辦。

    蘆洲警分局長張國哲說，全案為免事端擴大，威脅民眾安全，員警到場依法使用槍械制止聚眾滋事，符合警械使用條例第4條第1、2款規定，有效約制暴力，合乎比例原則，也沒有波及無辜。

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