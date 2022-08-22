毒蟲犯檳榔癮飛車搶買菜婦 遭逮稱「沒檳榔吃很難過」

監視器拍下賴男準備對攤販前的林婦行搶。（記者徐聖倫翻攝）

2022/08/22 15:36

〔記者徐聖倫／新北報導〕42歲賴姓男子長期吸毒且不務正業，賴男近日又缺錢買檳榔，覺得「沒檳榔吃很難過」，竟於20日上午在新北市新莊某菜市場尋找下手目標，看準1名婦人準備付錢給攤販，賴男飛車搶走婦人手上2000元現鈔後逃逸，但仍被警方逮捕，而現金都已拿去買菸、酒、檳榔花用殆盡。

據了解，遭搶的林姓婦人是於20日上午去新莊區裕民路菜市場買菜，林婦在攤販前選購商品，沒有注意賴男騎車靠近，當她掏出2000元現鈔伸手拿給攤販老闆時，賴男一把從後方抽走2張千鈔並騎車逃離。

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林婦愣在原地約5秒鐘，才反應過來被搶劫，她返家後與家人討論，在同日中午12許前往警所報案。警方調閱相關監視器，鎖定賴男行蹤，當日下午5時許，警方在新莊區建安街上順利找到賴男，同時將其逮捕歸案。

警方調查，原來賴男先是在建安街上偷走一步鑰匙未拔的機車，接著就去裕民路市場行搶，再用搶來的贓款買菸、酒、檳榔。

賴男向警方供稱，自己沒有工作，因為沒有錢但檳榔癮發作，還說「沒檳榔吃很難過」，所以下手行搶。警詢後，依搶奪罪嫌將賴男移送法辦。

賴男因沒錢買檳榔，至菜市場行搶買菜婦遭逮，遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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